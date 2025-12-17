Incidencia técnica en el BME

- BME está registrando una incidencia técnica que está distorsionando la negociación de futuros del Ibex 35.
BME está registrando una incidencia técnica que está distorsionando la formación de precios y la visualización de las cotizaciones en los futuros sobre el Ibex 35, afectando de forma particular a la negociación del time spread entre vencimientos.
¿Cómo afecta la incidencia del BME a los futuros del Ibex 35?
Los futuros sobre el Ibex 35 se negocian en MEFF, el mercado de derivados de BME, donde la formación de precios y la liquidez dependen de la correcta actualización continua de las cotizaciones de compra y venta para cada vencimiento. Una incidencia técnica en los sistemas de negociación o difusión de datos puede provocar que las pantallas muestren precios congelados, huecos de cotización o desajustes en las órdenes cruzadas a mercado.
Hoy la distorsión se está concentrando en la negociación de los futuros del Ibex 35 y en el time spread, que es la operación que cruza simultáneamente dos vencimientos diferentes del mismo futuro.
MEFF regula de forma específica qué se considera operación errónea en el time spread de los futuros sobre el Ibex 35 y sus variantes, fijando umbrales concretos de desvío sobre el precio de referencia por encima de los cuales la cámara puede anular operaciones.
BME y MEFF cuentan con protocolos de gestión de incidencias de mercado que contemplan desde la declaración de fallos técnicos, hasta la suspensión temporal de la negociación o la difusión de avisos sobre el estado operativo de cada segmento. En situaciones anteriores se ha incidido en que, aunque la negociación pudiera seguir técnicamente abierta, la calidad de la información de precios no era la adecuada.
Hoy es recomendable verificar el estado oficial del mercado en las páginas de BME y MEFF antes de ejecutar órdenes en futuros del Ibex 35. Hay que esperar a que se normalice la actualización de precios y spreads, para lo que no hay fijado una hora concreta. Hasta que BME comunique la total resolución de la incidencia y la vuelta a la plena normalidad operativa, la tranquilidad y prudencia deben primar entre los inversores.
