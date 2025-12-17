Las acciones de Repsol y de otras petroleras europeas repuntan en el día de hoy ante el bloqueo de Estados Unidos a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, un movimiento que está tensionando el suministro de crudo y elevando su precio, mejorando sus perspectivas de márgenes y caja. Tanto el petróleo WTI como el Brent se alejan de sus mínimos y hoy cotizan por encima de los 55 dólares, un rebote que se ha contagiado al sector petrolero europeo, donde observamos alzas generalizadas. ¿Qué hay detrás?

¿Qué sucede con el petróleo venezolano?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado un “bloqueo total y completo” de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, endureciendo de forma abrupta la presión económica sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio llega tras la reciente incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas, lo que ya había provocado que varios buques cargados con millones de barriles permanecieran retenidos en aguas venezolanas por miedo a nuevas confiscaciones.

Esta decisión apunta sobre todo a la llamada “flota en la sombra” que mueve crudo venezolano, ruso e iraní con fuertes descuentos hacia Asia y otros destinos, y que se había convertido en la vía de escape para eludir las sanciones previas. Aunque la orden se centra en buques sancionados, genera incertidumbre jurídica y operativa para otras navieras, que empiezan a valorar el riesgo de operar en esa ruta.

Tras el anuncio del bloqueo, el precio del petróleo WTI rebota un 2%, superando de nuevo los 56 dólares por barril, mientras que el barril de Brent supera la cota de 60 dólares. El movimiento se produce después de que el crudo hubiera tocado mínimos de cinco años por la expectativa de mayor oferta ligada a las negociaciones entre Rusia y Ucrania y a un contexto de demanda global frágil.

El efecto fundamental de Venezuela sobre la oferta global es limitado —su producción ronda en torno al 1% del crudo mundial—. Sin embargo, la noticia ha actuado como catalizador del sentimiento alcista en un mercado que venía muy presionado. En paralelo, se descuenta el riesgo de posibles represalias o incidentes en el entorno del Caribe que puedan afectar a infraestructuras energéticas o rutas logísticas de la región, añadiendo una prima de riesgo geopolítico al precio.

Las acciones de las petroleras europeas se disparan

Las grandes petroleras integradas en Europa suelen beneficiarse de forma directa de los repuntes del crudo, ya que una parte relevante de su negocio procede del upstream (exploración y producción) y de márgenes de refino indexados al precio del barril. El alza del Brent mejora las expectativas de ingresos y flujo de caja futuros, lo que se traduce en una percepción de mayor capacidad para sostener dividendos, recompras de acciones y reducción de deuda, factores muy seguidos por el mercado en nombres como Repsol o BP.

Además, al tratarse de compañías con diversificación geográfica y acceso a producción fuera de Venezuela, el riesgo directo de exposición al país es reducido, por lo que el mercado percibe un escenario de “precio más alto con riesgo operativo acotado”. Las acciones de Repsol suben un 1,2% mientras que las acciones de BP son las más alcistas de las "petroleras" europeas, con un repunte del 2,5%. Las acciones de Shell suben un 2,1%, Equinor un 2%, TotalEnergies un 1,2%, Eni un 0,7% y Galp un 0,4%.

Un entorno de precios algo más altos puede reforzar la rotación sectorial hacia energía dentro de los índices europeos, dando soporte adicional a la cotización de petroleras integradas frente a sectores más dependientes de tipos de interés o del ciclo de consumo. En contraste, si no hay una escalada mayor, el rebote del petróleo puede ser limitado y dar paso a tomas de beneficio, por lo que las subidas actuales de Repsol, BP y sus comparables se interpretan más como un “rally de riesgo geopolítico” que como el inicio de un nuevo superciclo del crudo.

Repercusiones para Venezuela y el equilibrio global

Para Venezuela, el bloqueo complica todavía más la capacidad de exportar crudo y obtener divisas, dado que buena parte de su producción se canalizaba a través de buques sancionados que vendían con descuento a China, Cuba y, parcialmente, a Estados Unidos vía Chevron bajo licencias específicas. El riesgo es una caída adicional de exportaciones sobre un volumen que ya se situaba en torno a 800.000–1.000.000 barriles diarios, con impacto directo en ingresos fiscales, suministro interno de combustibles y apoyo a aliados regionales como Cuba.

En el equilibrio global, la pérdida potencial de barriles venezolanos aparece en un momento en que el mercado venía preocupado por el exceso de oferta a medio plazo tras los incrementos de producción de la OPEP+ y la posible normalización de exportaciones rusas en caso de avances diplomáticos.

El peso relativo de Venezuela y la existencia de otras fuentes de suministro sugiere que, salvo escalada militar o interrupciones más amplias en las rutas del Caribe y el Golfo de México, el impacto estructural sobre precios debería ser moderado.

En el corto plazo, puede producirse una reconfiguración de flujos comerciales, con más crudo de otras procedencias (Medio Oriente, África Occidental, Estados Unidos) cubriendo los huecos que deje Venezuela en determinados mercados, lo que aumenta los costes logísticos y los tiempos de tránsito. Esto favorece a hubs de refino complejos en Europa, como los de Repsol en España o los de BP en Europa occidental, que están bien posicionados para optimizar mezclas de crudos alternativos y capturar mayores márgenes si las curvas de precios se tensionan.

¿Cómo invertir en petróleo?

