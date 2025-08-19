Indra cae más de un 3%, el sector de defensa sufre

Las acciones de Indra (Indra Sistemas S.A.) registran una caída superior al 3% en la sesión de hoy, situándose en torno a los 33 euros por título, en línea con el retroceso generalizado que afecta al sector de defensa europeo. El movimiento se produce en medio de crecientes expectativas sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania, lo que ha generado una corrección técnica en compañías que se han beneficiado del ciclo de rearme impulsado por el conflicto.

La compañía española ha sido una de las grandes beneficiadas por el aumento del gasto militar en Europa. Su división de Defensa ha duplicado ingresos en lo que va de año, pero los inversores ajustan expectativas ante un posible cambio de ciclo.

Fuente: Indra

La jornada ha estado marcada por señales diplomáticas que apuntan a una desescalada. Tras los encuentros entre líderes occidentales y representantes rusos y ucranianos, los mercados han comenzado a descontar un escenario de menor tensión geopolítica. Este cambio de narrativa ha tenido un impacto directo en los valores vinculados al sector militar, que durante los últimos dos años han experimentado una fuerte revalorización. Empresas como Rheinmetall, Leonardo y Saab también sufren caídas superiores al 5%, reflejando un ajuste en las expectativas de crecimiento para el segmento de defensa.

En el caso de Indra, la corrección se produce tras un periodo de fuerte impulso bursátil, en el que la compañía ha duplicado su valor en lo que va de año gracias al crecimiento de su división de Defensa y a su papel estratégico en programas europeos como el FCAS y el sistema Galileo. Sin embargo, los inversores parecen optar hoy por recoger beneficios ante la posibilidad de que el gasto militar comience a moderarse si se consolida un acuerdo diplomático en Europa del Este.

Aunque no hay confirmación oficial sobre un alto el fuego, el tono de las negociaciones y la reacción de los mercados sugieren que el escenario de conflicto prolongado podría estar cambiando. En este contexto, las empresas del sector defensa enfrentan una revisión de sus valoraciones, especialmente aquellas con mayor exposición a contratos gubernamentales ligados a situaciones de tensión internacional.