Invertir implica riesgos.

Informe de inflación en la Eurozona⚡

11:08 17 de septiembre de 2025

IPC interanual de la Eurozona (revisado del mes de agosto): 2% (2,1% previsto y 2,1% anterior).

IPC intermensual : 0,1% frente a (0,2% previsto y 0% anterior).

