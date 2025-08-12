Los mercados de materias primas han mostrado movimientos mixtos esta semana, impulsados por factores geopolíticos, climáticos y comerciales. El petróleo continúa presionado por la incertidumbre sobre las negociaciones entre EE. UU. y Rusia, mientras que el oro repunta ante temores arancelarios y compras institucionales. En los productos agrícolas, el cacao reacciona con fuerza ante condiciones climáticas adversas en África Occidental, y el café retrocede tras subidas previas, en medio de tensiones comerciales globales.

Petróleo

La semana pasada, los precios del petróleo experimentaron una caída significativa en medio de la falta de aranceles de represalia contra Rusia, con la excepción de un arancel adicional del 25% impuesto a la India, una medida considerada ampliamente como puramente política, para obligar a la India a algún tipo de acuerdo comercial.

Empiezan a surgir indicios de sanciones más amplias que afectan a la India. Las mayores refinerías estatales indias han adquirido petróleo de fuentes distintas a Rusia para entregas en septiembre y octubre.

Antes del fin de semana se anunció una reunión entre Trump y Putin, y una actualización posterior confirmó que la reunión se celebraría en Alaska el 15 de agosto.

Sin embargo, los precios del petróleo se mantienen cerca de los mínimos de la semana pasada debido a la incertidumbre sobre si una reunión entre los líderes de EE. UU. y Rusia conducirá a un avance en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Rusia está gestionando eficazmente las sanciones y restricciones a la exportación impuestas por Occidente, y cualquier reducción en sus exportaciones se debe principalmente al acuerdo de recortes de producción de la OPEP+.

El petróleo repuntó ligeramente durante la sesión del lunes tras las declaraciones del presidente ucraniano Zelenskyy, quien afirmó no ver perspectivas de un fin rápido de la guerra, ya que no aceptaría un ultimátum que implique la división del territorio ucraniano para Rusia.

J.P. Morgan sugiere que si se impusiera un arancel de tres dígitos a los países que importan petróleo ruso, podría provocar una interrupción significativa del suministro.

La OPEP+ continúa aumentando la producción, aunque estos aumentos son inferiores a los que resultarían del restablecimiento de los recortes voluntarios. Esto significa que el impacto final del aumento de la producción de petróleo es algo más limitado.

Según el último informe de la OPEP, la producción solo en los países miembros alcanzó los 27,5 millones de barriles diarios, un aumento de 260.000 barriles diarios en comparación con el mes anterior.

Los inventarios de petróleo se han estabilizado en las últimas semanas debido a un exceso de oferta global en el mercado petrolero. En teoría, al final del verano, deberíamos observar un repunte de los inventarios, lo que podría ejercer una presión aún mayor sobre los precios del petróleo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El petróleo se mueve en línea con situaciones geopolíticas previas relacionadas con restricciones de suministro. Si se produjera otro intento de limitar la oferta, el precio debería reaccionar nuevamente con ganancias a corto plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB







El petróleo se mantiene por debajo de un nivel de resistencia clave en la media móvil de 200 períodos. Fuente: xStation5

La estacionalidad sugiere un aumento de precios a principios de otoño y un pico local alrededor del día 200 de negociación del año, seguido de una corrección notable. Fuente: Bloomberg Finance LP

Oro

Donald Trump, en un mensaje en su plataforma Truth, declaró que no habría aranceles a la importación de oro ni de bienes especiales a Estados Unidos. A finales de la semana pasada, la inestabilidad del mercado impulsada por esta incertidumbre provocó un aumento en los precios de los futuros, llegando a superar en hasta 100 dólares el precio del contado.

La Casa Blanca ha anunciado que pronto emitirá una orden ejecutiva para aclarar el tratamiento del oro.

Estados Unidos es un importante importador de oro, principalmente de Suiza y Canadá. Aranceles del 39% y el 35%, respectivamente, podrían detener las importaciones de oro de estos países y generar una gran disparidad entre el precio de los futuros y el mercado al contado.

La situación con la Fed se ha calmado un poco, pero podría volver a caldearse en septiembre, justo antes de la decisión. En ese momento, se espera que la Fed reanude los recortes de tipos de interés.

Los fondos ETF continúan comprando oro. Aunque la cantidad de onzas en bóvedas se mantiene muy por debajo de los máximos históricos, en términos de valor, se registran máximos históricos día tras día.

Recientemente se ha observado una reducción de las posiciones largas en COMEX, aunque esto ocurrió justo antes de que surgieran las inconsistencias sobre los aranceles del oro. Por otro lado, el número de posiciones largas en oro en la Bolsa de Shanghái se encuentra en un máximo histórico.

La posición de los especuladores en el mercado chino del oro está creciendo con fuerza. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Cabe destacar que, desde la consolidación de los activos de los bancos centrales tras el repunte inicial del primer y segundo trimestre, el precio del oro también ha entrado en una fase de consolidación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La estacionalidad a 5 y 10 años sugirió una consolidación en los últimos meses, seguida de un pequeño repunte al final del verano. Esta estacionalidad apunta a una ligera corrección hasta el día de negociación número 200 del año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Cacao

Los precios del cacao reaccionaron con fuertes subidas tras los informes de condiciones meteorológicas adversas en los países de África Occidental, que están dañando los cultivos antes de la temporada principal, que comenzará en octubre.

Según datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, las precipitaciones en Ghana y Costa de Marfil durante la temporada pasada fueron inferiores a la media de los últimos 30 años, junto con las altas temperaturas.

Sin embargo, la mayor parte del aumento del 7% se neutralizó en gran medida al final de la sesión. Las ganancias podrían estar relacionadas con la proximidad de la fecha límite de renovación de los contratos de futuros. Muchos operadores podrían haber cerrado sus posiciones mediante la apertura de posiciones opuestas, lo que impulsó el repunte.

La curva forward se encuentra actualmente invertida, aunque la diferencia entre los contratos más cercanos es menor que hace un mes.

También observamos un inicio de la disminución de los inventarios en los mercados de divisas, lo que significa que las entregas de cacao de los países productores son actualmente insuficientes. Esta es la segunda caída consecutiva.

Las últimas previsiones indican una caída de la producción a mitad de temporada en Costa de Marfil de aproximadamente un 10 % en comparación con el año pasado. También se espera una caída del 11 % en Nigeria. Por otro lado, se prevé un aumento de la producción en Costa de Marfil durante toda la temporada. Lo mismo ocurre en Ghana y Camerún.

Sin embargo, simultáneamente observamos una disminución en el procesamiento. Los datos del segundo trimestre mostraron caídas del 3 % al 16 %, según el continente.

La curva forward es más alta y está invertida, pero es menos pronunciada que hace un mes. Fuente: Bloomberg Finance LP

Se espera que la producción de cacao de esta temporada supere la demanda, pero no se descarta una revisión próximamente. Al mismo tiempo, la situación de la demanda parece ser peor de lo previsto inicialmente. Fuente: Bloomberg Finance LP

Los inventarios de cacao han comenzado a disminuir de nuevo. Esto se debe a la estacionalidad, pero también podría reflejar un problema con la disponibilidad de cacao de las entregas actuales. La clave estará en cómo se comporten los inventarios al inicio de la temporada principal, es decir, si continúan disminuyendo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La estacionalidad del cacao apunta actualmente a un posible repunte. Se espera un pico local alrededor del día 180-190 de negociación del año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Café

El café reaccionó con una fuerte caída durante la sesión del martes tras las fuertes sesiones del viernes y el lunes. Las ganancias se vieron impulsadas por la inestabilidad relacionada con los aranceles.

Los aranceles de Donald Trump podrían provocar un aumento en la oferta mundial de café, reduciendo al mismo tiempo la oferta disponible para Estados Unidos.

La Bolsa de Valores de Nueva York es un referente mundial, por lo que los precios deberán ser más altos para redirigir la oferta de otros países, además de Brasil, a EE. UU.

Los inventarios se mantienen bajos en un contexto histórico, pero están cerca de los niveles del año pasado.

La curva forward se mantiene elevada en comparación con el mes pasado. El precio al contado ha aumentado ligeramente con mayor intensidad que los precios futuros.

La curva forward del café se encuentra actualmente más alta que hace un mes y es ligeramente más pronunciada que antes. Fuente: Bloomberg Finance LP

La diferencia entre los contratos de futuros de café con una separación de tres meses sigue creciendo. Si esta diferencia aumenta a alrededor de 6-7 centavos, el mercado podría determinar que el precio al contado es ligeramente superior. Fuente: Bloomberg Finance LP