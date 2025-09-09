Informe de materias primas : La OPEP+ incrementa su producción

Petróleo

La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19. Anteriormente, estos recortes estaban previstos hasta finales de 2026, pero la estrategia ha cambiado.

El restablecimiento está fijado en 137.000 barriles diarios a partir de octubre. Los meses siguientes estarán sujetos a decisiones mensuales. Sin embargo, esta decisión se tomó en poco más de una docena de minutos durante la reunión en línea. Esto marca un claro cambio en la estrategia de la OPEP+ en comparación con los últimos cuatro años, cuando la prioridad era el precio sobre la cuota de mercado.

Ocho países de la OPEP+ participarán en el aumento de producción: Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

El motivo de estas decisiones también podría ser la preocupación por las nuevas sanciones a Rusia, que reducirían la capacidad exportadora del país. Arabia Saudita ha reducido sus precios de exportación a Asia y Europa para octubre, pero al mismo tiempo, estos precios se mantienen por encima del índice de referencia de Dubai.

Oro

Las crecientes expectativas de recortes en los tipos de interés en EE. UU. están impulsando los precios del oro a nuevos máximos históricos. El precio del oro ya ha alcanzado los 3.660 dólares por onza, superando el nivel técnico de 3.600 dólares a principios de esta semana.

Los precios del oro se acercan ahora a las previsiones más optimistas de los bancos para este año. JP Morgan proyectó 3.675 dólares para el cuarto trimestre de 2025, mientras que Goldman Sachs apuntó a 3700 dólares para finales de año. Ambos bancos también prevén el nivel de 4.000 dólares para mediados del próximo año.

El dólar estadounidense se encuentra en su nivel más bajo en un mes y medio, lo que impulsa el repunte del mercado del oro, aunque, al mismo tiempo, se espera que las compras en el sector joyero disminuyan debido a estos precios extremadamente altos.

Sin embargo, los precios del oro deberían verse respaldados por las compras de ETF y bancos centrales. El Banco Nacional de Polonia anunció recientemente la posibilidad de aumentar su objetivo de compra de oro al 30% de las reservas. El NBP fue el principal comprador entre los bancos centrales en 2024 y sigue siendo el más fuerte en 2025.

Sin embargo, en julio, las compras se desaceleraron significativamente en comparación con los seis meses anteriores, con una compra neta de tan solo 10 toneladas de oro por parte de los bancos centrales.

También se habla mucho de la considerable incertidumbre fiscal, no solo en EE. UU., sino también en Europa (Reino Unido, Francia, Polonia), lo que está provocando una mayor demanda de oro entre los inversores particulares que buscan protección contra los posibles riesgos de déficits excesivos.

Las compras de ETF se están realizando principalmente en EE. UU. y Europa. Si bien los aumentos actuales son bastante fuertes, distan mucho de las robustas compras observadas en 2020 o 2016. Fuente: WGC

Polonia ha sido uno de los mayores compradores de oro de los últimos años. Oficialmente, compra mucho más que, por ejemplo, China o Turquía. Cabe destacar que este año también contamos con otros compradores europeos, como la República Checa y Serbia. Fuente: WGC

Gas natural

Los precios del gas se mantienen elevados, por encima de los 3,0-3,1 $/MMBTU. Técnicamente, el precio ha superado la media móvil de 50 períodos y está probando el rango de la importante corrección alcista anterior en la tendencia bajista.

Los precios han subido debido a una reciente tendencia a la baja en la producción de gas (aunque la producción se mantiene en su máximo en 5 años para este período) y al aumento de las temperaturas, lo que podría incrementar la demanda de las centrales eléctricas de gas. La producción de gas el lunes fue de 108,1 bcfd, un 6% superior interanual, y la demanda fue de poco menos de 70 bcfd, un 2,5% superior interanual. Las exportaciones de GNL fueron de 15,2 bcfd, ligeramente inferiores a las de la semana anterior.

La producción de electricidad en la última semana de agosto fue casi un 8% inferior interanual, pero desde principios de este año, la producción ha aumentado casi un 3% interanual.

El último aumento de inventario para la semana que finalizó el 29 de agosto fue de 55 bcf, en línea con las expectativas, pero significativamente superior al promedio. Debido al aumento de la demanda en los últimos días, los próximos informes podrían mostrar una menor acumulación de inventario.

Los inventarios se mantienen por encima del promedio de los últimos 5 años. Siguiendo la estacionalidad, hemos observado una menor acumulación de inventarios en las últimas semanas, y la tendencia actual apunta a una aceleración del crecimiento de los inventarios. La reposición del año pasado finalizó en 4.000 bcf, pero el invierno provocó una clara caída de los inventarios. Fuente: EIA

Los precios del cacao se encuentran bajo presión debido a la mejora prevista de la oferta en los próximos trimestres.

Estos argumentos fueron presentados recientemente por uno de los mayores productores de chocolate del mundo, Mondelez. Según la compañía, la producción de cacao se recuperará en la próxima temporada, a pesar de las expectativas dispares previas sobre la oferta. Sin embargo, el clima en África Occidental sigue siendo poco favorable para los cultivos. Se dice que el verano pasado fue el más seco desde finales de la década de 1970.

La firma de gestión de activos Bernstein presenta perspectivas interesantes para Mondelez. Según Bernstein, Mondelez tiene sólidas perspectivas de crecimiento, especialmente ante una nueva caída de los precios del cacao. En su informe, señala un posible retorno de los precios del cacao al rango de 2.500 a 4.200 dólares por tonelada a partir de 2023.

Una encuesta de Reuters indica una posible nueva caída de los precios del cacao este año, dada la expectativa de un superávit creciente, principalmente debido a una caída de la demanda.

Precio del cacao