Informe de materias primas: metales en pausa y agrícolas en calma

Conclusiones clave El Brent vuelve a superar los 100 dólares en plena tensión por Ormuz, mientras el riesgo de estanflación gana fuerza.

El oro se atasca cerca de 5.000 dólares por el miedo a más subidas de tipos y un dólar cada vez más fuerte.

La plata consolida sobre 80 y el trigo sigue débil, muy condicionado por energía cara y balances globales holgados.

Petróleo Acción del precio: El Brent ha vuelto a superar los 100 dólares por barril, mientras que el WTI cotiza cerca de 95 dólares. Esta ruptura del umbral psicológico de los tres dígitos se debe a la creciente incertidumbre en Oriente Medio.

El Brent ha vuelto a superar los 100 dólares por barril, mientras que el WTI cotiza cerca de 95 dólares. Esta ruptura del umbral psicológico de los tres dígitos se debe a la creciente incertidumbre en Oriente Medio. Bloqueo de Ormuz: El “cierre” del Estrecho de Ormuz entra en su tercera semana. Los principales productores —Arabia Saudí, EAU, Irak y Kuwait— se han visto obligados a suspender entregas por un total de entre 140 y 200 millones de barriles.

El “cierre” del Estrecho de Ormuz entra en su tercera semana. Los principales productores —Arabia Saudí, EAU, Irak y Kuwait— se han visto obligados a suspender entregas por un total de entre 140 y 200 millones de barriles. Equilibrio del mercado: Aunque este volumen representa solo dos días de consumo global, amenaza con desestabilizar un mercado ya muy ajustado.

Aunque este volumen representa solo dos días de consumo global, amenaza con desestabilizar un mercado ya muy ajustado. Volatilidad histórica: El repunte de precios en la primera semana del conflicto fue el más fuerte desde 1983. Las ganancias de marzo superan ahora el 40%, habiendo tocado el 80% en el pico del rally.

El repunte de precios en la primera semana del conflicto fue el más fuerte desde 1983. Las ganancias de marzo superan ahora el 40%, habiendo tocado el 80% en el pico del rally. Riesgos macroeconómicos: Si continúan los ataques iraníes a la infraestructura energética del Golfo, los precios podrían mantenerse por encima de 100 dólares indefinidamente. Esto reaviva el espectro de la estanflación, lo que podría obligar a los bancos centrales a subidas agresivas de tipos y empujar a la economía global a una recesión.

Si continúan los ataques iraníes a la infraestructura energética del Golfo, los precios podrían mantenerse por encima de 100 dólares indefinidamente. Esto reaviva el espectro de la estanflación, lo que podría obligar a los bancos centrales a subidas agresivas de tipos y empujar a la economía global a una recesión. Respuesta de OPEP+ e IEA: OPEP+ prometió un aumento de producción de 206.000 bpd desde abril, aunque la crisis actual es logística, no de oferta. La IEA anunció la liberación de más de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, con volúmenes inmediatos procedentes de Asia‑Oceanía.

OPEP+ prometió un aumento de producción de 206.000 bpd desde abril, aunque la crisis actual es logística, no de oferta. La IEA anunció la liberación de más de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, con volúmenes inmediatos procedentes de Asia‑Oceanía. Medidas de mitigación: Saudi Aramco informó que las exportaciones desde puertos occidentales alcanzaron 5,9 millones bpd el 9 de marzo (frente a un promedio de 1,7 millones). El oleoducto Este‑Oeste alcanzará pronto su capacidad total de 7 millones bpd. EAU también busca desviar 1,7 millones bpd vía Fujairah para evitar el Estrecho.

Saudi Aramco informó que las exportaciones desde puertos occidentales alcanzaron 5,9 millones bpd el 9 de marzo (frente a un promedio de 1,7 millones). El oleoducto Este‑Oeste alcanzará pronto su capacidad total de 7 millones bpd. EAU también busca desviar 1,7 millones bpd vía Fujairah para evitar el Estrecho. Escenario de déficit: Incluso con rutas alternativas y sanciones rusas suavizadas, el mercado podría pasar de un superávit de 4 millones bpd a un déficit repentino de 5 millones bpd, un movimiento catastrófico para la estabilidad de precios.

Incluso con rutas alternativas y sanciones rusas suavizadas, el mercado podría pasar de un superávit de 4 millones bpd a un déficit repentino de 5 millones bpd, un movimiento catastrófico para la estabilidad de precios. Comparación con 2022: El contexto recuerda al shock energético de 2022, aunque los riesgos de oferta ahora parecen más agudos. Los soportes clave a corto plazo para el Brent están en 100 y 95 dólares. Fuente:: xStation5 Oro Refugio bajo presión: A pesar de la tensión geopolítica extrema, el oro sigue cerca de 5.000 dólares por onza. Su falta de impulso refleja el temor a que la inflación provoque nuevas subidas de tipos.

A pesar de la tensión geopolítica extrema, el oro sigue cerca de 5.000 dólares por onza. Su falta de impulso refleja el temor a que la inflación provoque nuevas subidas de tipos. Viento monetario en contra: El oro actúa como cobertura inflacionaria en periodos de inflación moderada. Los picos fuertes suelen provocar giros hawkish, aumentando el coste de oportunidad de mantener oro sin rendimiento.

El oro actúa como cobertura inflacionaria en periodos de inflación moderada. Los picos fuertes suelen provocar giros hawkish, aumentando el coste de oportunidad de mantener oro sin rendimiento. Factor dólar: A diferencia de los rallies de los 70/80, impulsados por un dólar débil, el dólar ahora se fortalece como activo de reserva preferido.

A diferencia de los rallies de los 70/80, impulsados por un dólar débil, el dólar ahora se fortalece como activo de reserva preferido. Actividad de bancos centrales: El soporte a largo plazo sigue anclado en compras de bancos centrales, muy agresivas desde 2022. Si la crisis del petróleo es transitoria, un retorno a recortes de tipos podría reavivar el rally.

El soporte a largo plazo sigue anclado en compras de bancos centrales, muy agresivas desde 2022. Si la crisis del petróleo es transitoria, un retorno a recortes de tipos podría reavivar el rally. Visiones contrarias: Robert Kiyosaki pronostica oro a 35.000 dólares en un año, pero los analistas son cautos dada su tendencia a la exageración y sus predicciones fallidas sobre Bitcoin.

Robert Kiyosaki pronostica oro a 35.000 dólares en un año, pero los analistas son cautos dada su tendencia a la exageración y sus predicciones fallidas sobre Bitcoin. Técnico: El oro prueba un punto crítico por encima de 5.000 dólares. Una ruptura por debajo de la línea de tendencia podría llevarlo hacia 4.500 dólares. Fuente: xStation5 Plata Consolidación: La plata se estabiliza por encima de 80 dólares. Las ganancias están limitadas por la incertidumbre sobre la duración de políticas monetarias restrictivas.

La plata se estabiliza por encima de 80 dólares. Las ganancias están limitadas por la incertidumbre sobre la duración de políticas monetarias restrictivas. Perspectiva 2026: Se espera déficit de mercado en 2026, aunque podría ser el más estrecho en años por la debilidad en demanda industrial y de joyería.

Se espera déficit de mercado en 2026, aunque podría ser el más estrecho en años por la debilidad en demanda industrial y de joyería. Oferta: Los precios altos impulsarán un aumento del 7% interanual en reciclaje, llevando la oferta global a máximos históricos.

Los precios altos impulsarán un aumento del 7% interanual en reciclaje, llevando la oferta global a máximos históricos. Inventarios: Las reservas de COMEX siguen cayendo, acercándose a 80 millones de onzas.

Las reservas de COMEX siguen cayendo, acercándose a 80 millones de onzas. Técnico: Señal bajista reciente: la media de 30 periodos cruzó por debajo de la de 50. El soporte se mantiene en 80 dólares. Fuente: xStation5 Trigo Fundamentales bajistas: El mercado global de trigo sigue débil. El informe WASDE de marzo dejó los balances prácticamente sin cambios.

El mercado global de trigo sigue débil. El informe WASDE de marzo dejó los balances prácticamente sin cambios. Recuperación de stocks: Tras cinco temporadas de caída, se espera un repunte de inventarios globales en 2025/26, aunque 2026/27 sigue vulnerable a clima y geopolítica.

Tras cinco temporadas de caída, se espera un repunte de inventarios globales en 2025/26, aunque 2026/27 sigue vulnerable a clima y geopolítica. Condiciones de cultivo: El trigo de invierno en EE. UU. y Europa está en buen estado. La volatilidad reciente se debe más a coberturas de cortos y sentimiento “risk‑off” que a escasez estructural.

El trigo de invierno en EE. UU. y Europa está en buen estado. La volatilidad reciente se debe más a coberturas de cortos y sentimiento “risk‑off” que a escasez estructural. Correlación con petróleo: El trigo sigue siendo sensible a los costes energéticos, especialmente combustible y fertilizantes. Aunque los precios cayeron por debajo de 600 centavos en marzo, el petróleo alto sigue siendo un riesgo alcista persistente. Fuente: xStation5

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.