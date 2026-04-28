Informe de materias primas: Petróleo, Gas Natural, Plata, Cacao

- Petróleo: Riesgo de shock de oferta y precios hacia 100–120$.
- Gas Natural: Débil a corto, pero alcista estructural.
- Plata: Presión bajista a corto, posible rebote después.
- Cacao: Exceso de oferta ahora, riesgo alcista a futuro
- Petróleo: Riesgo de shock de oferta y precios hacia 100–120$.
- Gas Natural: Débil a corto, pero alcista estructural.
- Plata: Presión bajista a corto, posible rebote después.
- Cacao: Exceso de oferta ahora, riesgo alcista a futuro
Petróleo
Geopolítica y Estrecho de Ormuz
Irán habría presentado a Estados Unidos un plan para reabrir el Estrecho de Ormuz, condicionado al levantamiento del bloqueo naval y al aplazamiento de las negociaciones nucleares.
Según Trump, Irán tiene 3 días antes de que comiencen problemas logísticos relacionados con la extracción y almacenamiento. Sin embargo, los principales medios estadounidenses sitúan este plazo entre 15 y 30 días.
De acuerdo con Bloomberg, las reservas iraníes se llenarán en un plazo de 12 a 22 días. Actualmente, las exportaciones han caído por debajo de 0,5 millones de barriles diarios. Después del 15 de mayo, la producción podría reducirse en 1,5 millones de barriles diarios.
Producción y OPEP
Los Emiratos Árabes Unidos han decidido abandonar la OPEP a partir del 1 de mayo, lo que podría implicar mayor producción futura y cambios en la dinámica regional.
La producción de la OPEP en abril podría caer por debajo de los 20 millones de barriles diarios, el nivel más bajo desde la Guerra del Golfo en los años 90.
Logística y transporte
Irán puede transportar petróleo a través del mar Caspio, aunque hasta ahora esta vía se ha utilizado principalmente para intercambios (swaps).
Irán quiere introducir un sistema de tarifas para el tránsito por el Estrecho de Ormuz. Ya se han abierto cuatro cuentas en distintas divisas en el banco central.
Se estima una tarifa de alrededor de 1 dólar por barril, baja frente a los costes de seguro actuales (hasta 10–12 dólares). Sin embargo, aceptar estas tarifas consolidaría el control iraní del estrecho.
Previsiones de mercado
Goldman Sachs ha elevado su previsión de precios a:
- Brent: 90$
- WTI: 83$
Esto se debe a interrupciones en la producción en el Golfo Pérsico. También anticipa una normalización de exportaciones hacia finales de junio.
Los cierres de producción podrían alcanzar 14,5 millones bpd, con una caída global de oferta de 11–12 millones bpd.
Escenarios de precios
- Escenario base: 100$ Brent en Q4
- Escenario extremo: retorno tardío → 100$+
- Escenario “negro”: reducción estructural → 120$
El crack spread 3-2-1 se ha duplicado hasta 52$, señalando posible destrucción de demanda.
Si no hay acuerdo a mediados de mayo, la producción podría caer más rápido que en 2016.
Precios actuales
- Brent julio: 104$
- Brent junio: >110$
Sin avances, el mercado podría moverse hacia 120$ la próxima semana.
Gas Natural
Situación actual
Los precios del gas siguen bajo presión debido a fundamentos locales débiles, aunque globalmente podrían beneficiarse de la crisis en Ormuz.
Inventarios y oferta
Estados Unidos comenzó la temporada con 1890 bcf, un 3% por encima de la media de 5 años. La EIA estima que 2125 bcf entrarán en almacenamiento durante la temporada de recarga. El aumento de producción se verá compensado por mayores exportaciones de GNL.
Exportaciones
- +18% en 2026
- +10% en 2027
En 2025 se alcanzó un récord de exportaciones a Europa (10,3 bcf, ~70% del total).
Mayor crecimiento en:
- Polonia
- Italia
Infraestructura y crisis
El 22 de abril se inauguró una nueva terminal de GNL en EE. UU. Esto ocurre en un contexto donde el 20% del comercio global está paralizado por el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Es la única terminal nueva en 2026, lo que mantiene el mercado tensionado.
Perspectiva de precios
Los precios siguen bajo presión:
- TTF ↓
- JKM ↓
En mayo, el mercado debería empezar a reflejar la temporada de verano.
Plata
Política monetaria
La plata está bajo presión por el aumento del petróleo y la decisión de tipos de la Reserva Federal. La política de Kevin Warsh genera incertidumbre:
- Diferente visión de la inflación
- Menos forward guidance
- Gestión activa de tipos
- Reducción del balance
Liquidez y mercado
La reducción del balance implica menor liquidez, negativo para metales preciosos. Sin embargo, podría derivar en tipos más bajos a futuro.
Valor relativo
La plata sigue siendo cara frente a:
- Oro
- Petróleo
Un proceso de reversión a la media podría provocar caídas en los próximos meses.
Técnicos
- Precio por debajo de la media de 100 periodos
- Solo una caída a -2 desviaciones estándar indicaría sobreventa
- Corto plazo: consolidación
- Segunda mitad del año: rebote esperado
Indicadores clave
- Cara vs media de 10 años y S&P 500
- Ratio oro/plata en consolidación → posible subida a 70–80
Escenarios posibles:
- Plata 50$ con WTI 100$
- Plata 60$ con WTI 120$
Flujos de inversión
Los ETF han vuelto a vender plata. Sin entrada de capital, podría haber presión hacia los mínimos del año.
Cacao
Producción
La producción africana sigue elevada. Costa de Marfil (2025/2026):
- 1,51 millones de toneladas
- +1% interanual
Demanda
- Europa Q1 2026: -7,8%
- EE. UU. (Pascua): -5%
Demanda claramente débil.
Inventarios
- 2,63 millones de sacos
- Máximo de 1,5 años
Aun así, siguen bajos históricamente.
Logística y costes
El bloqueo de Ormuz y tensiones en Bab el-Mandeb elevan los costes de transporte.
Los precios suben debido a que hasta 1/3 de la urea mundial proviene del Golfo Pérsico.
Perspectiva de precios
Corto plazo:
- Presión bajista (alta oferta + baja demanda)
Medio plazo:
- Riesgos por sequía
- Menor fertilización → posible rebote
Escenarios
Escenario bajista:
- Precio → 2500$/tonelada
Esto sería crítico para agricultores africanos:
- Coste marginal: 1500–2000$
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