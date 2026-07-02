Conclusiones clave El informe NFP de Estados Unidos decepciona

Las NFP aumentaron en 57.000, muy por debajo de la previsión de 113.000 y de la lectura del mes anterior

Las nóminas no agrícolas (NFP) aumentaron en 57.000, muy por debajo de la previsión de 113.000 y de la lectura anterior de 172.000. La tasa de desempleo en Estados Unidos descendió al 4,2% , mejorando la previsión del 4,3% (dato anterior: 4,3% ).

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron en 215.000 , ligeramente por debajo de las 218.000 esperadas e igualando el dato anterior ( 215.000 ).

Las ganancias medias por hora en términos interanuales aumentaron un 3,5% , por encima del 3,4% previsto (dato anterior: 3,4% ).

El empleo privado aumentó en 49.000 puestos de trabajo , muy por debajo de los 107.000 esperados (dato anterior: 120.000 ).

Las solicitudes continuadas de subsidio por desempleo descendieron hasta 1,814 millones , ligeramente por debajo de los 1,820 millones previstos (dato anterior: 1,821 millones ).

La semana laboral media se mantuvo sin cambios en 34,3 horas , en línea con las expectativas.

Las ganancias medias por hora en términos mensuales aumentaron un 0,3% , coincidiendo tanto con la previsión como con el dato anterior.

El empleo en el sector manufacturero creció en 3.000 puestos , en línea con las expectativas, aunque por debajo de los 7.000 del mes anterior.

La tasa de participación laboral descendió hasta el 61,5% , por debajo del 61,8% esperado y del dato anterior.

El empleo en el sector público disminuyó en 8.000 puestos de trabajo, tras haber aumentado en 52.000 el mes anterior.

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