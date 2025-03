Informes clave en Europa y EE.UU.

Los datos económicos de hoy serán objeto de un elevado escrutinio, ya que los mercados siguen reaccionando a las crecientes tensiones comerciales tras la aplicación de los aranceles de la administración Trump contra China, Canadá y México. Con las bolsas mundiales en caída y la aversión al riesgo en aumento, los inversores se centrarán en los datos clave de Europa y Estados Unidos que podrían influir en las decisiones de política de los bancos centrales en medio del volátil entorno comercial. Esta noche Trump pronunciará un discurso ante el Congreso que puede arrojar luz sobre el futuro de la guerra comercial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Publicaciones macroeconómicas (horario GMT) 08:00 - Mercado laboral español Variación del desempleo en España: Previsión 45.200. Anterior 38.700. 09:00 - Mercado laboral italiano Tasa de desempleo italiana: 6,2% esperado y 6,2% de dato previo. 10:00 - Mercado laboral de la eurozona Tasa de desempleo de la eurozona: 6,3% esperado y 6,3% de dato previo. 10:00 - Subasta de bonos del Reino Unido Oferta de cobertura de bonos del Estado a 30 años del Reino Unido: datos pendientes frente al 3,2 anterior.

Rendimiento de bonos del Estado a 30 años del Reino Unido: datos pendientes frente al 4,976% anterior. 13:55 - Indicador de ventas minoristas de EE. UU. Redbook interanual de EE. UU.: datos pendientes frente al 6,2% anterior. 19:20 - Reserva Federal Discurso de Williams (Fed) 21:30 - Datos de inventario de energía de EE. UU. Cambio de existencias de petróleo crudo API de EE. UU.: datos pendientes frente a -0,64 millones anterior.

Cambio de existencias de gasolina API de EE. UU.: datos pendientes frente a 0,537 millones anterior.

API de EE. UU. Cambio de stock de destilados: datos pendientes frente a los -1,109 millones anteriores.

Cambio de stock de API Cushing de EE. UU.: datos pendientes frente a los 1,182 millones anteriores.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.