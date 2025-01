Inicio cauto de los índices europeos

Los mercados europeos muestran tendencias diversas, con la mayoría de los índices en cotizaciones mixtas. El Wig 20 lidera las subidas (+0,88%), mientras que el FTSE 100 cotiza practicamente plano (+0,04%). Por otro lado, varios índices importantes están cayendo, entre los que destaca el Eurostoxx 50 (-0,44%), el CAC 40 (-0,40%), el FTSE MIB (-0,39%) y el Dax 40 (-0,23%). El sentimiento general es cauteloso, con una continua incertidumbre en el mercado. Fuente: Bloomberg Financial LP Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 cotiza ligeramente por debajo de su máximo histórico. Los alcistas intentarán recuperar los niveles récord, mientras que los bajistas pueden apuntar a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. En el caso de una corrección más significativa, el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 30 días podría entrar en juego. El RSI está divergiendo a la baja dentro de la zona de sobreventa, lo que puede indicar el potencial de una corrección o un impulso alcista continuo. Mientras tanto, el MACD se está ajustando y sugiere la posibilidad de un cruce bajista. Noticias corporativas del Dax 40 Mercedes-Benz (MBG.DE) presenta un sólido indicio del cuarto trimestre. Las acciones del fabricante alemán de automóviles de lujo subieron hasta un 2,4% tras una llamada previa al cierre que sugería un rendimiento del cuarto trimestre mejor de lo esperado . La compañía indicó que el margen de los automóviles del cuarto trimestre superaría la previsión anterior del 6-7%. A pesar de las señales positivas, la dirección se mantuvo cauta sobre las perspectivas de China. Los analistas destacaron los comentarios constructivos tras actualizaciones similares de Renault y Volkswagen, aunque Mercedes se mostró más reservada con respecto a las perspectivas para 2025. La empresa planea revelar más detalles sobre su estrategia de reducción de costes en la próxima CMD en febrero.

Siemens Energy (ENR.DE) publica unos sólidos resultados del primer trimestre. Las acciones subieron hasta un 3,89% tras la publicación previa de los resultados del primer trimestre fiscal que superaron las expectativas. Los ingresos alcanzaron los 8.940 millones de euros con pedidos de 13.670 millones de euros, superando las estimaciones. El sólido rendimiento en los servicios de gas y las tecnologías de red impulsó los resultados, con un flujo de caja libre antes de impuestos que alcanzó los 1.520 millones de euros. Los resultados positivos ayudaron a recuperar las pérdidas de una reciente caída del 20% relacionada con las preocupaciones por DeepSeek. La empresa indicó que actualizará la previsión de flujo de caja libre con los resultados del primer semestre, y los analistas proyectan un potencial de más de 2.000 millones de euros.

Sartorius (SRT.DE) sube gracias a los sólidos resultados de 2024 y las perspectivas positivas. Las acciones del fabricante de equipos de laboratorio se dispararon hasta un 10% tras informar de un EBITDA ajustado para todo el año de 945,3 millones de euros, superando las expectativas. El cuarto trimestre mostró una demanda de consumibles especialmente fuerte, especialmente en terapias avanzadas. La empresa prevé un crecimiento moderado de los ingresos para 2025, citando la recuperación continua de la demanda en el mercado de las ciencias de la vida. Los resultados desencadenaron beneficios en todo el sector, con Merck KGaA subiendo un 6,5% y otros pares mostrando un impulso positivo. Sartorius planea proporcionar una orientación cuantitativa detallada después del primer trimestre de 2025. Fuente: Bloomberg Financial LP

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.