Inicio del foro de Davos: Nuevo foco político de una tensa semana

Conclusiones clave Esta semana conoceremos los resultados trimestrales de Intel y Netflix

Esta semana comienza en Davos la reunión anual del Foro Económico Mundial, que reúne a unos 3.000 participantes, entre ellos multimillonarios con una riqueza combinada que supera los 500.000 millones de dólares, además de líderes empresariales, banqueros y políticos. Esta semana también conoceremos la decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés. Calendario de la semana Lunes 19 de enero Festivo en EE. UU.

Inicio del Foro de Davos

03:00 - PIB, ventas minoristas y manufactura en China

11:00 - Inflación IAPC en la Eurozona

14:30 - Inflación del IPC en Canadá Martes 20 de enero 02:00 - Decisión sobre los tipos de interés en China

08:00 - Inflación del IPC en Alemania

08:00 - Datos del mercado laboral del Reino Unido

08:30 - Inflación del IPC en Suiza

Resultados de Netflix tras el cierre de Wall Street Miércoles 21 de enero Discurso de Trump en Davos

08:00 - Inflación del IPC y del IPP en el Reino Unido

17:45 - Discurso de Lagarde desde el BCE

22:40 - Datos del API sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. (semanales) Jueves 22 de enero Festivo en China

01:30 - Datos del mercado laboral australiano

10:00 - Decisión del Norgesbank

10:00 - Datos del mercado laboral y del sector en Polonia

13:30 - Actas del BCE

14:30 - Datos/solicitudes de subsidio por desempleo del PIB de EE. UU.

16:30 - Datos de la EIA sobre las reservas de gas de EE. UU.

18:00 - Datos del Departamento de Energía sobre las reservas de petróleo crudo en EE. UU.

Resultados de Intel tras el cierre de Wall Street Viernes 23 de enero 00:30 - Inflación del IPC en Japón

02:00 - Decisión del Banco de Japón

10:00 - Datos del PMI de servicios e industria de la Eurozona de enero

11:00 - Discurso de Lagarde desde el BCE

15:45 - Datos del PMI de servicios e industria de EE. UU. de enero

16:00 - Datos de la Universidad de Michigan de enero Esta semana también se publicarán los resultados trimestrales de las siguientes empresas :

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.