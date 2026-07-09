Inversión histórica de Micron: Sus acciones se disparan por encima del 7%

Micron Technology, el mayor fabricante estadounidense de chips de memoria ha anuncidado hoy que planea invertir hasta 3.000 millones de dólares para fortalecer el ecosistema de la cadena de suministro de semiconductores en Estados Unidos. La compañía enmarca el movimiento como parte de su estrategia para “asegurar un suministro estable de componentes críticos” para las industrias que dependen de la tecnología de semiconductores, en un momento en el que la escasez global de memoria sigue siendo el principal cuello de botella del sector.

¿En que consiste el anuncio de Micron?

El comunicado de Micron no avanza en detalles operativos, pero confirma que la empresa se compromete a destinar hasta 3.000 millones de dólares a reforzar la resiliencia y la capacidad productiva de la cadena de suministro nacional de chips, sin desglosar todavía proyectos, plantas o socios concretos. La cifra se suma —no sustituye— a los planes de expansión ya en marcha en Idaho, Nueva York y Virginia, y llega apenas días después de que Micron cerrara acuerdos estratégicos de suministro con Ford y General Motors para asegurar memoria destinada a la industria del automóvil.

El contexto de Micron: un plan de expansión de 200.000 millones de dólares

Este anuncio de 3.000 millones de dólares debe entenderse dentro de la hoja de ruta mucho más amplia que Micron ha desplegado en el último año junto con la Administración Trump:

Aproximadamente 200.000 millones de dólares en su “visión de expansión” estadounidense, que incluye dos fábricas de vanguardia en Idaho, hasta cuatro fábricas en Nueva York y la modernización de la planta de Manassas (Virginia): Dentro de esa cifra, 150.000 millones de dólares para fabricación de memoria doméstica y 50.000 millones de dólares en I+D, con una creación estimada de 90.000 empleos directos e indirectos.

Hasta 6.400 millones de dólares en financiación directa de la CHIPS Act para las fábricas de Idaho, Nueva York y la modernización de Virginia.

para las fábricas de Idaho, Nueva York y la modernización de Virginia. Un objetivo declarado de producir el 40% de su DRAM en territorio estadounidense.

Momento decisivo para un plan como el de Micron: Hay escasez histórica de memoria

El anuncio llega en pleno auge de demanda de memoria impulsada por la inteligencia artificial. Micron cerró su tercer trimestre fiscal de 2026 (finalizado el 28 de mayo) con una cifra de negocio de $41.5B y un beneficio neto de $28.2B, tras un aumento de ingresos de casi el 346% interanual según analistas de mercado. La compañía ha elevado su gasto de capital (capex) para el ejercicio fiscal 2026 hasta aproximadamente 27.000 millones de dólares, y prevé que el capex de 2027 supere el rango medio de los 40.000 millones, con más de la mitad de ese incremento destinado a construcción; solo en el tercer trimestre fiscal, la inversión en propiedad, planta y equipo alcanzó $7.8B.

Micron ha firmado además 16 Acuerdos Estratégicos de Cliente (SCA), contratos plurianuales con hiperescaladores, fabricantes de automóviles y compañías de infraestructura de IA, que en conjunto garantizan más de 100.000 millones de dólares de ingresos hasta 2030. Su producción de memoria de alto ancho de banda (HBM3E y HBM4) está completamente reservada hasta bien entrado 2027, y la compañía espera que la escasez de oferta persista incluso después de esa fecha.

Precio de la acción de Micron

Fuente: Plataforma de XTB

Como podemos ver en la gráfica, el precio de las acciones de Micron se dispara un 7,15% en la apertura americana debido a este comunicado. La estrategia de fondo de Micron es clara: El grupo de tecnología está intentando blindar su cadena de suministro doméstica —proveedores de materiales, equipos y componentes críticos— justo cuando la demanda de memoria para centros de datos de IA supera ampliamente a la oferta disponible.

En el acumulado del 2026, las acciones de Micron se disparan un 245%.

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