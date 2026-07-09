¿Por qué las acciones de ASML se disparan un 4%?

Las acciones de ASML Holding N.V. protagonizan hoy uno de los repuntes más señalados del mercado europeo. Mientras el Euro Stoxx 50 sube un 0,57%, las acciones de ASML despuntan un 4% durante la sesión. No es un movimiento aislado: forma parte de una recuperación generalizada del sector tecnológico europeo tras varias sesiones muy volátiles. Pero ¿qué causas explican este movimiento?

Venimos de un inicio de semana protagonizado por una fuerte corrección en el sector de semiconductores y de IA, vinculada a una cascada de ventas originada en el mercado surcoreano que golpeó indiscriminadamente a valores como NVIDIA, Broadcom, TSMC y ASML. Ayer el precio de las acciones de ASML ya recuperó, mientras que la sesión de hoy consolida ese giro. Los inversores están comprando de nuevo un valor del que consideran que todavía podría quedarle potencial alcista.

Nuevo impulso de sentimiento en la cadena de IA: China y los chips H200 de Nvidia

China podría permitir a sus empresas de IA un acceso limitado a los chips H200 de Nvidia, lo que sugiere que la demanda de infraestructura de IA podría recibir un impulso adicional. Como proveedor prácticamente monopolístico de la maquinaria de litografía EUV imprescindible para fabricar estos chips avanzados, ASML es uno de los principales beneficiarios indirectos de cualquier noticia que reactive las expectativas de gasto en semiconductores de última generación. Compañías europeas de equipos de chips como Siltronic (WAF.DE) (+14,2%) y Soitec (SOI.FR) (+5,2%) registran subidas aún mayores que ASML, confirmando que el movimiento consigue abarcar a todo el sector.

Una ola de revisiones al alza sobre las acciones de ASML

En las últimas semanas se ha acumulado un flujo casi ininterrumpido de mejoras de precio objetivo sobre ASML:

Jefferies elevó su precio objetivo a 1.560 euros desde 1.260 euros el 2 de julio, reiterando su recomendación de compra y anticipando que la guía de ventas de 2026 se revise al alza, de 36.000-40.000 millones de euros a 38.000-42.000 millones.

Bernstein subió su precio objetivo sobre el ADR estadounidense hasta los 2.623$ desde los 1.971$ este pasado lunes 6 de julio, argumentando que el mercado está “muy equivocado” al infravalorar la capacidad de beneficios de ASML en sistemas EUV y High-NA.

Wells Fargo, JPMorgan y Bank of America también han elevado sus objetivos en las últimas semanas, todos con calificación de compra.

ASML presenta resultados el próximo miércoles

ASML presentará sus resultados del segundo trimestre el próximo 15 de julio, y buena parte del posicionamiento de esta semana va ligado a la anticipación sobre este acontecimiento. El consenso espera que la compañía destaque la fortaleza y visibilidad de su cartera de pedidos (“backlog”) más allá de los próximos 12 meses. A esto se suma la noticia, conocida a principios de julio, de que SK Hynix planea invertir 11,9 billones de wones en sistemas EUV de ASML, un indicador concreto de que la demanda de sus clientes de memoria y fundición sigue firme de cara al informe trimestral. ASML también ha seguido ejecutando transacciones bajo su programa de recompra de acciones, una señal adicional de confianza de la dirección.

Aunque no es el motor principal, el trasfondo geopolítico también ayuda hoy: los inversores valoraban positivamente unas declaraciones del presidente Trump según las cuales Irán “quiere alcanzar un acuerdo”, lo que ha relajado ligeramente la tensión en Oriente Próximo tras un inicio de semana muy convulso para las bolsas europeas.

Cotización de las acciones de ASML

Las acciones de ASML cotizan con un PER de 58,62 veces beneficios y una capitalización bursátil de aproximadamente 620.000 millones de euros. Las restricciones a la exportación de equipos EUV a China y el litigio comercial holandés-chino en torno a Nexperia siguen siendo un frente abierto que podría generar volatilidad adicional de cara al informe del 15 de julio. Durante el 2026, las acciones de ASML acumulan un 72,35% de incremento.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de ASML en XTB?

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