IPC canadiense y datos de la eurozona en el punto de mira

El calendario económico de hoy presenta decisiones clave de los bancos centrales, con el Banco Popular de China recortando los tipos de interés de referencia y se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) implemente otro recorte. Los mercados también se centrarán en la confianza del consumidor de la eurozona y los datos de inflación canadiense, ya que las tensiones comerciales siguen afectando las perspectivas económicas mundiales. Datos Económicos Clave 08:30 - Conferencia de Prensa del RBA El RBA revisó a la baja la previsión del PIB para 2025 del 2,4% al 2,1%.

09:00 - Cuenta Corriente de la Eurozona (marzo) Cuenta Corriente de la Eurozona: 34.300 millones de euros (anterior) Cuenta Corriente de la Eurozona (NSA): 33.100 millones de euros (anterior)

09:30 - Tasa de Desempleo de Hong Kong (abril)

10:00 - Producción de la Construcción de la Eurozona (marzo) Producción de la Construcción de la Eurozona (mensual): -0,48% (anterior)

14:30 - IPC de Canadá (abril)

14:55 - Redbook de EE. UU. (Semanal)

16:00 - Informe preliminar de confianza del consumidor de la eurozona (mayo) Informe preliminar de confianza del consumidor de la eurozona: Pronóstico: -16% vs. -16,7% anterior

21:30 - Informe semanal de existencias de petróleo API de EE. UU. Cambio de existencias de petróleo crudo API de EE. UU.: 4,287 millones anterior Cambio de existencias de Cushing API de EE. UU.: -0,85 millones anterior Cambio de existencias de gasolina API de EE. UU.: -1,374 millones anterior Cambio de existencias de destilados API de EE. UU.: -3,675 millones anterior

Bancos Centrales 07:30 - Intervención de la presidenta del BCE, Von der Leyen 07:55 - Intervención de Wunsch, del BCE 08:00 - Intervención de Pill, del Banco de Inglaterra 11:00 - Intervención de Knot, del BCE 11:00 - Intervención de Cipollone, del BCE 12:50 - Intervención de Buch, del BCE 14:00 - Intervención de Bostic, de la Reserva Federal 14:00 - Intervención de Barkin, de la Reserva Federal 14:30 - Intervención de Collins, de la Reserva Federal 18:00 - Intervención de Musalem, de la Reserva Federal



