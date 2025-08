Fed mantiene tasas de interés sin cambios en 4.5% 🚨

Como se esperaba, la Fed mantuvo las tasas de inter茅s sin cambios en el 4.5%. El EUR/USD registr贸 una leve apreciaci贸n tras la decisi贸n, mientras que el Nasdaq聽100 cay贸. No se mencion贸 septiembre en el comunicado, lo cual decepcion贸 a quienes esperaban un tono m谩s moderado (dovish). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Seg煤n el comunicado de la Reserva Federal, la inflaci贸n sigue algo elevada y los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad econ贸mica se moder贸 en la primera mitad de 2025. Los gobernadores Waller y Bowman disintieron a favor de un recorte de tasas (decisi贸n dividida: 9 a 2). Curiosamente, justo antes de la decisi贸n, Trump declar贸 que no esperaba recortes en la reuni贸n de hoy. Seg煤n 茅l, los recortes podr铆an producirse en septiembre. Sus declaraciones, en teor铆a, aportan calma al mercado, ya que 茅l mismo no presion贸 para que el recorte se aplicara hoy, aunque considera que ser铆a apropiado. Los operadores de futuros estiman en un 65% la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas al menos en 25 puntos b谩sicos en la reuni贸n de diciembre. En resumen, el comunicado de julio se帽ala cierta debilidad en el impulso econ贸mico y, m谩s importante a煤n, el surgimiento de discrepancias dentro de la Fed respecto a la direcci贸n futura de la pol铆tica de tasas de inter茅s. Con esta declaraci贸n, la Fed聽abre la puerta a un recorte en septiembre, mientras que el hecho de que dos miembros hayan votado a favor de un recorte podr铆a representar un desaf铆o al liderazgo de Jerome Powell.

No obstante, la p茅rdida del d贸lar fue limitada tras la publicaci贸n del comunicado: el EUR/USD se aproxima a 1.1480, mientras que el S&P聽500 se mantiene pr谩cticamente sin cambios.聽 聽 聽 Fuente: xStation聽

