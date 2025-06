Irán amenaza con cerrar el Estrecho de Ormuz

El tema principal del fin de semana y del inicio de la sesión del lunes es el ataque estadounidense a las instalaciones nucleares de Irán y las amenazas iraníes de cerrar el Estrecho de Ormuz. Si bien esta información ha generado una considerable incertidumbre (caídas en los contratos de futuros de los índices de Wall Street) y un fuerte aumento en los precios del petróleo, actualmente estos movimientos se han revertido casi por completo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Parece improbable que las preocupaciones sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio de petróleo, se materialicen, ya que incluso en caso de que se cierre la parte del estrecho que forma parte de las aguas territoriales de Irán, podrían realizarse envíos comerciales a través de parte de las aguas de Omán y los Emiratos Árabes Unidos, que probablemente estarían protegidas por la flota estadounidense. En cualquier caso, aumenta el riesgo de una nueva escalada, por lo que los inversores estarán atentos a los comentarios de Trump sobre este asunto durante la jornada de hoy. El presidente estadounidense se reunirá con el equipo de seguridad nacional hoy a las 19:00 CET. En este momento, los futuros del petróleo WTI suben un 1,05%, los del Nasdaq 100 bajan un 0,15% y el precio del oro corrige un 0,25%. El índice del dólar sube un 0,22%. Otros mercados El EUR, el AUD, el NZD y la GBP también han recuperado parte de sus pérdidas anteriores, y las mayores caídas se observan en el AUD y el NZD. Además de la geopolítica, el tema principal de la sesión del lunes serán los datos del PMI de junio de las principales economías del mundo. Los datos de Australia, en términos del PMI preliminar para servicios e industria, fueron de 51,3 (anteriormente 50,6) y 50,4 (anteriormente 49,4). De igual manera, en Japón, el PMI compuesto preliminar subió a 51,4 desde 50,2, impulsado por un sólido crecimiento de la producción industrial y de servicios. El tipo de cambio USD/JPY cotiza en máximos de las últimas cinco semanas.

