Irán no quiere que el petróleo siga fluyendo. ¿Qué está planeando?

Según los últimos informes de prensa, Irán ha anunciado que los barcos que deseen cruzar el Estrecho de Ormuz deberán obtener su permiso. En la práctica, esto supone un intento de tomar el control de una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas iraníes advierten que cualquier buque que intente cruzar el estrecho sin autorización podría ser atacado, lo que ha llevado a muchos operadores marítimos a evitar correr un riesgo tan elevado.

El estrecho de Ormuz sigue paralizado

Como resultado, esta ruta marítima estratégica se encuentra prácticamente paralizada. El tráfico marítimo ha disminuido drásticamente y muchos buques permanecen a ambos lados del estrecho, a la espera de la evolución de los acontecimientos. La situación se complica aún más por el hecho de que, antes del conflicto actual, aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas pasaban por el Estrecho de Ormuz, lo que lo convierte en uno de los puntos clave de la economía mundial.

Esto tiene enormes implicaciones para los mercados energéticos. Cualquier interrupción de la navegación en esta zona afecta inmediatamente a los precios mundiales de las materias primas y a los costes de transporte marítimo. Incluso un bloqueo parcial de una ruta comercial tan vital puede desencadenar un efecto dominó en la economía mundial, ya que gran parte de las exportaciones de petróleo de los países del Golfo Pérsico deben pasar por este estrecho paso.

Además, informes sugieren que Irán podría desplegar minas navales en el estrecho para obstaculizar aún más el transporte marítimo y aumentar la presión sobre los países involucrados en el conflicto. La mera posibilidad de tales tácticas subraya la gravedad de la situación y lo poco que se necesitaría para provocar una escalada aún mayor de las tensiones en la región.

¿Qué planean Estados Unidos e Irán?

Al mismo tiempo, los países involucrados en el conflicto tienen diferentes perspectivas sobre su curso futuro. El gobierno estadounidense señala que no le interesa una escalada militar ilimitada. En declaraciones, el presidente Donald Trump sugirió que las posibilidades de nuevos bombardeos sobre objetivos adicionales en Irán son cada vez más limitadas y que es preferible buscar maneras de poner fin a la fase actual del conflicto.

Israel, por otro lado, adopta un enfoque diferente, declarando que las operaciones contra Irán podrían continuar incluso sin la participación directa de Estados Unidos. Según las autoridades israelíes, los ataques aéreos contra objetivos vinculados a la infraestructura militar iraní podrían continuar mientras la seguridad del país lo considere necesario.

En consecuencia, el conflicto en Oriente Medio no parece encaminarse hacia una resolución rápida. Por el contrario, las acciones militares en curso, las tensiones marítimas y las diferencias en el enfoque de varios países sugieren que la situación podría permanecer inestable durante mucho tiempo. Una sola decisión sobre una ubicación tan estratégica como el Estrecho de Ormuz podría tener consecuencias no solo regionales sino también globales, afectando la seguridad marítima y la estabilidad de toda la economía mundial.