JPMorgan registra sólidos resultados en el segundo trimestre y dispara su beneficio por acción

Las acciones de JPMorgan Chase (JPM.US) cotizan ligeramente al alza antes de la apertura del mercado estadounidense, después de que el banco presentara unos resultados muy sólidos correspondientes al segundo trimestre de 2026. La mayor entidad bancaria de Estados Unidos superó ampliamente las expectativas de Wall Street tanto en beneficios como en ingresos, impulsada principalmente por la recuperación de la banca de inversión, una mayor actividad en salidas a bolsa (IPO) y un comportamiento excepcionalmente fuerte en la negociación de renta variable. A pesar de las cifras tan positivas, la reacción del mercado ha sido relativamente moderada.

El beneficio por acción (BPA) se situó en 7,70 dólares , frente a los 5,72 dólares previstos por el consenso y los 5,24 dólares del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos ajustados alcanzaron los 58.020 millones de dólares , superando ampliamente la estimación de consenso de 51.390 millones de dólares .

El beneficio neto aumentó hasta los 21.200 millones de dólares , frente a los 14.990 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior.

Los ingresos de banca de inversión alcanzaron los 3.900 millones de dólares , por encima de las expectativas de 3.060 millones de dólares . Las comisiones de este segmento aumentaron un 30 % interanual , gracias a una mayor actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) y a la recuperación de las emisiones de OPV.

Los ingresos de negociación de renta variable alcanzaron los 6.030 millones de dólares , muy por encima del consenso de 3.980 millones de dólares .

Los ingresos de negociación de renta fija, divisas y materias primas (FICC) fueron de 6.050 millones de dólares , ligeramente por debajo de los 6.290 millones de dólares esperados.

Los ingresos netos por intereses gestionados ascendieron a 25.620 millones de dólares , prácticamente en línea con los 25.640 millones de dólares previstos.

El retorno sobre recursos propios (ROE) aumentó hasta el 24 % , muy por encima del 18 % esperado por los analistas.

El volumen total de préstamos aumentó hasta los 1,54 billones de dólares , superando el consenso de 1,52 billones , mientras que los depósitos crecieron hasta los 2,71 billones de dólares , por encima de los 2,69 billones previstos.

Las provisiones por pérdidas crediticias ascendieron a 2.520 millones de dólares , mientras que las pérdidas netas por créditos incobrables (net charge-offs) fueron de 2.370 millones de dólares , por debajo de los 2.620 millones esperados.

El ratio de capital CET1 del banco se mantuvo sólido en el 14,1 %.

Los resultados muestran que JPMorgan continúa beneficiándose de la recuperación de la actividad en los mercados de capitales. El excelente comportamiento de la banca de inversión y de la negociación de renta variable compensó con creces unos ingresos de FICC ligeramente inferiores a lo esperado, mientras que los ingresos netos por intereses se mantuvieron ampliamente en línea con las previsiones.

La reacción relativamente contenida de la cotización sugiere que gran parte de las noticias positivas podrían estar ya descontadas en el precio de la acción.

La recuperación de las OPV impulsa los beneficios de JPMorgan

Las fusiones y adquisiciones anunciadas a nivel mundial han superado los 3 billones de dólares en lo que va de año, proporcionando un importante impulso a los bancos de inversión. JPMorgan mantiene su posición como líder mundial en ingresos procedentes de banca de inversión, con un aumento del 30 % interanual en las comisiones de esta división.

El banco también se está beneficiando de una amplia recuperación del mercado estadounidense de OPV (ofertas públicas de venta), que ha impulsado la actividad tanto entre sus clientes corporativos como entre las firmas de capital privado (private equity) y capital riesgo (venture capital) que buscan oportunidades de desinversión.

Durante el trimestre, JPMorgan actuó como principal coordinador de la emisión de acciones de Alphabet, valorada en 85.000 millones de dólares, y participó como asesor conjunto en la fusión de NextEra Energy con Dominion Energy, valorada en 67.000 millones de dólares.

La elevada volatilidad del mercado también ayuda a JPMorgan

Un segundo factor clave del crecimiento de los beneficios fue el aumento de la actividad de los clientes en los mercados financieros. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, las interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz y los fuertes movimientos en los precios del petróleo incrementaron la volatilidad en múltiples clases de activos, lo que se tradujo en mayores volúmenes de negociación.

Los ingresos por negociación de renta variable aumentaron un 86 % interanual, mientras que los ingresos de negociación de renta fija, divisas y materias primas (FICC) crecieron un 6 %.

Los resultados muestran que JPMorgan se está beneficiando simultáneamente de la recuperación de los mercados de capitales y de una actividad de negociación sostenida por parte de los clientes, impulsada por la elevada volatilidad del mercado.

Precio de la acción de JPMorgan

Las acciones de JPMorgan podrían alcanzar nuevos máximos hoy si superan el nivel de los 340 dólares. Unas provisiones por pérdidas crediticias inferiores a lo esperado y un crecimiento de los préstamos superior al previsto, hasta alcanzar los 1,54 billones de dólares, son señales positivas tanto para el banco como para la economía estadounidense en general.

A la baja, la principal zona de soporte se sitúa entre los 315 y 320 dólares, donde la acción ha encontrado apoyo en varias ocasiones recientes.

Fuente: xStation5