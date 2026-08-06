Resultados de SoftBank: ¿Intel y la IA no son suficientes?

SoftBank, uno de los principales inversores y presuntos beneficiarios del auge de la IA, de Japón, ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2026.

A pesar de un crecimiento de los ingresos superior al esperado, el precio de las acciones cayó notablemente tras la publicación, con descensos superiores al 4%. Esto se debió a un deterioro significativo no solo en los beneficios, sino también en su calidad.

Análisis técnico de las acciones de SoftBank (D1)

A pesar de la gran volatilidad de las valoraciones, la tendencia alcista se ha mantenido. La demanda logró recuperarse rápidamente por encima de la EMA200 durante las dos últimas correcciones. Fuente: xStation5

Datos financieros

Ingresos: 2,02 billones de yenes frente a las expectativas de aproximadamente 1,92 billones de yenes. Crecimiento interanual superior al 10%.

Beneficio bruto: Aumentó a 1,05 billones de yenes, superando las expectativas de aproximadamente 955 mil millones de yenes, con un incremento también de alrededor del 10% interanual.

Beneficio neto: Aquí es donde la empresa mostró debilidad, y en más de una ocasión. Cayó a 347.300 millones de yenes desde los 421.800 millones de yenes del año anterior, una disminución de más del 17%.

El diablo está en los detalles

La valoración y la estimación del beneficio real en relación con la valoración resultan particularmente difíciles para empresas de inversión como SoftBank. El hecho de que la empresa invierta en inteligencia artificial (IA), o al menos intente obtener exposición a ella, no facilita esta tarea.

Aun así, un análisis detallado de los resultados revela una disminución progresiva de la calidad de los beneficios.

El principal problema reside en el considerable aumento de los gastos de venta y administración, así como en los gastos relacionados con las fluctuaciones cambiarias. Los gastos de venta y administración aumentaron casi un 70 % interanual, hasta alcanzar los 1,28 billones de yenes, mientras que los gastos financieros se duplicaron, llegando a los 328.000 millones de yenes.

Los beneficios de SoftBank se encuentran actualmente en una encrucijada:

Por un lado, la empresa soporta la carga total de su estrategia comercial, incluyendo el aumento de los costes en el segmento de "Computación con IA".

Por otro lado, debido a la extrema volatilidad del yen, los costes de cobertura están presionando los márgenes y la rentabilidad. Esto se refleja en los ingresos del segmento mencionado, que aumentaron hasta un 30% en dólares estadounidenses, pero solo un 17% en yenes.

Dos indicadores clave para una empresa de inversión, el valor liquidativo (VL) y el ratio préstamo-valor (LTV), no muestran beneficios, pero sugieren que muchas afirmaciones sobre tensiones entre los prestamistas de las empresas de IA no están respaldadas por los datos.

Fuente: SoftBank Group Corp.

El valor liquidativo (NAV) casi se ha duplicado desde finales del tercer trimestre de 2025, alcanzando aproximadamente los 70 billones de yenes. Al mismo tiempo, el ratio préstamo-valor (LTV) cayó desde un máximo local de alrededor del 20% hasta cerca del 13%. Esto significa que, a pesar del crecimiento de los activos, el apalancamiento se mantiene bajo.

Todo esto demuestra que, a pesar del enorme aumento en el valor de las inversiones de la empresa, este no se traduce en beneficios reales para la firma, sino todo lo contrario.

¿Es esto negativo para el sector?

Los resultados débiles, o al menos decepcionantes, de SoftBank no tienen por qué significar un fracaso para la IA en sí misma, ni siquiera para SoftBank.

Los resultados más débiles de SoftBank pueden ser consecuencia de decisiones de inversión específicas, propias de la empresa y su cartera, y no del sector en su conjunto. El bajo rendimiento de SoftBank podría indicar una mala asignación de activos, una asignación que podría ser errónea no solo en cuanto a la dirección, sino también debido a una excesiva concentración de la que SoftBank es responsable.

Incluso en el caso de SoftBank, una disminución de la rentabilidad no significa necesariamente que la tesis de inversión haya fracasado. Las empresas de inversión suelen tener un horizonte temporal más amplio y una mayor tolerancia a la falta de rentabilidad puntual, siempre que la estrategia de inversión esté fundamentalmente justificada.