L3Harris presenta una cartera de defensa récord 📈

La empresa estadounidense de tecnolog铆a de defensa L3Harris (LHX.US) anunci贸 sus resultados del cuarto trimestre y del a帽o completo de 2024, con ventas anuales de 21.300 millones de d贸lares, en lo que supone un aumento del 10% interanual y una expansi贸n trimestral org谩nica del 4%. La compa帽铆a, adem谩s,聽ha publicado聽una cartera r茅cord de 34 mil millones de d贸lares, con 24,2 mil millones de d贸lares en pedidos. Tras la publicaci贸n del informe, las acciones de L3Harris subieron un 2%. Datos clave de los resultados de L3Harris Los aspectos m谩s destacados del cuarto trimestre de 2024 incluyen ingresos de 5.500聽millones, lo que supone un aumento del 3% interanual. El margen operativo es del 10,3 % con un BPA聽de 3,47$, superando el consenso de los analistas de 3,44$.

L3Harris super贸 su objetivo de ahorro de costes para 2024 , con 800 millones de $ a trav茅s de la iniciativa LHX NeXt,聽elevando su objetivo general de ahorro de costes hasta los聽1.200聽millones de $ en el a帽o fiscal 2025.

La compa帽铆a proyecta ingresos de 21,8-22,2 mil millones de $ en el a帽o聽2025, con un margen operativo ajustado en el rango medio a alto del 15%. La compa帽铆a espera BPA no GAAP de 10,55-10,85$ y flujo de efectivo libre ajustado de 2,4-2,5 mil millones de $.

L3Harris inform贸 de BPA del cuarto trimestre de 3,47$, superando el consenso de los analistas de 3,44$. Los ingresos del trimestre ascendieron a 5.500 millones de d贸lares , en l铆nea con las expectativas de los analistas en lo que supone聽un aumento del 3% interanual. La empresa se帽al贸 que el crecimiento org谩nico de los ingresos fue del 4% para el trimestre.

L3Harris proporcion贸 una previsi贸n para el ejercicio fiscal 2025, proyectando un BPA聽de entre 10,55 y 10,85 d贸lares y unos ingresos de entre 21.800 y 22.200 millones de d贸lares. El punto medio de la previsi贸n de ingresos de 22.000 millones de d贸lares est谩 ligeramente por encima del consenso de los analistas de 21.900 millones de d贸lares. Cotizaci贸n de la acci贸n de L3Harris Las acciones de L3Harris siguen por debajo de la EMA200 (l铆nea roja) pese a que su informe es mejor de lo esperado. Adem谩s, L3Harris puede beneficiarse聽el programa de defensa Iron Dome de EE. UU. La acci贸n podr铆a abrir la sesi贸n de hoy a 209 d贸lares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

