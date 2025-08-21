La acción de Rheinmetall rebota un 3%

Las acciones del gigante alemán de defensa Rheinmetall (RHM.DE) subieron casi un 3% hoy, recuperándose casi un 7% desde su mínimo local reciente, cuando la acción cayó brevemente por debajo de los 1.500 €. La demanda en Europa de sistemas de defensa, como munición de 155 mm y vehículos de transporte, parece que se mantendrá fuerte, especialmente si Europa se compromete a actuar como principal garante de la seguridad de Ucrania, pues se espera que el papel de EE. UU. en la nueva arquitectura de seguridad sea marginal. La reciente caída de las acciones de Rheinmetall podría deberse más a factores de sentimiento vinculados a la creciente esperanza de una resolución pacífica de la guerra en Ucrania. Sin embargo, la demanda a largo plazo de los productos y servicios de Rheinmetall podría mantenerse elevada, ya que los países de la OTAN se ven cada vez más obligados a aumentar el gasto en defensa. La condición clave será si los compromisos actuales se traducen en un aumento del gasto en armamento entre los miembros de la alianza. JP Morgan mantiene la calificación de "Sobreponderar" para la acción, con un precio objetivo de 2.250 € por acción. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.