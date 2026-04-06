La bolsa americana a la espera de la comparecencia de Trump

Las bolsas europeas están hoy cerradas, pero la atención se concentra en Estados Unidos y sobre todo a la rueda de prensa que hoy dará Trump.

Wall Street en verde

De momento, Wall Street cotiza en verde, con el Nasdaq 100 repuntando casi medio punto porcentual. Las subidas no son demasiado destacadas y es probable que el mercado esté expectante con lo que Trump tenga que decir. Los ataques en Oriente Medio se han intensificado hoy e Israel ha vuelto a atacar instalaciones energéticas en Irán. Aunque el mercado hoy no le esté dando importancia, puede suponer un problema en el suministro de los próximos meses incluso aunque el conflicto acabe, ya que estas instalaciones no se pueden reparar de un día para otro y necesitarán meses para volver al 100%. Las subidas de la bolsa americana se producen a pesar de que los datos macro de hoy no han sido positivos. El índice de actividad empresarial ha estado por debajo del mes anterior y el índice de precios pagados para servicios ha repuntado con fuerza, lo que supone mayor presión inflacionaria y mayores probabilidades de subida de tipos de interés.

Las materias primas con tono mixto

El oro ha recuperado algo de terreno, aunque sigue su correlación con las bolsas desde el estallido de las bolsas sigue siendo positiva y parece que las subidas de hoy pueden deberse a un cierto sentimiento positivo con respecto a lo que Trump tenga que decir, a pesar de las amenazas de los últimos días. De hecho, el petróleo está corrigiendo ligeramente, aunque no está descontando una paz porque el barril de Brent sigue muy cercano a los 110$. Aunque la OPEP+ anunció un incremento de la producción, la realidad es más compleja y en la práctica no parece que puedan incrementarla actualmente por los daños en sus plantas de producción. Por su parte, el bitcoin ha repuntado alrededor de un 1%.