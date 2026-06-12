La bolsa hoy: Caídas en el petróleo tras el anuncio de paz de Trump

El presidente Donald Trump ha anunciado un acuerdo casi cerrado con Irán, lo que ha frenado los ataques previstos por Estados Unidos y ha provocado un repentino optimismo en los mercados globales. Un acuerdo de paz podría firmarse en Europa tan pronto como este fin de semana, con la participación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

Las autoridades de Teherán se están distanciando de la declaración de la Casa Blanca, subrayando que la aprobación definitiva del Líder Supremo aún no ha sido emitida. Por otro lado, la agencia FARS indica una alta probabilidad de que se alcance un acuerdo.

Según informes de Axios, el acuerdo contempla un alto el fuego de 60 días, la apertura total del estrecho de Ormuz y un levantamiento parcial de las sanciones impuestas a Irán.

Las tensiones en las aguas cercanas al estrecho de Ormuz siguen siendo elevadas: durante la noche, las fuerzas estadounidenses derribaron dos drones de combate iraníes que tenían como objetivo buques comerciales. La Armada iraní (IRGC) bloqueó un petrolero que intentaba atravesar el estrecho de Ormuz sin coordinación previa, y se registraron explosiones cerca de Sirik.

Seminario de SpaceX

XTB emitirá hoy un seminario de la mano de Manuel Pinto en directo con la apertura de Wall Street y la esperada salida a bolsa de SpaceX. Conéctate a las 15:30 desde el siguiente enlace. Te esperamos :

Mercados bursátiles

Los mercados bursátiles asiáticos registran fuertes subidas impulsadas por la desescalada del conflicto. El índice MSCI AC Asia Pacific subió un 3,5 %, logrando su mejor desempeño en dos meses.

El Nikkei 225 llegó a dispararse alrededor de un 4 %, aunque posteriormente redujo la subida al 2,8 %. El Kospi de Corea del Sur avanza un 4,6 %, mientras que el índice de Hong Kong (Hang Seng CE) sube un 1,6 %.

Los futuros europeos subieron durante la sesión asiática, pero actualmente están devolviendo parte de esas subidas y se espera una apertura con un incremento leve.

SpaceX debuta hoy en el Nasdaq 100 tras una salida a bolsa récord de 75.000 millones de dólares. El mercado no oficial valora las acciones con una prima del 35 %, lo que implica una valoración de la compañía de 2,4 billones de dólares.

Adobe Inc. informó de la salida de su director financiero (CFO), lo que amplía las tensiones dentro del equipo directivo tras el anuncio de la dimisión de su consejero delegado (CEO).

Las acciones de Intel Corp. subieron con fuerza después de que Bank of America mejorara su recomendación sobre el fabricante estadounidense de chips a «comprar».

Alibaba Group ha presentado una oferta de 1.500 millones de dólares para adquirir Pupu, planteando un desafío directo a su competidor Meituan en el sector del comercio electrónico.

Política monetaria

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense descendieron significativamente tras la desescalada en Oriente Medio. La rentabilidad del bono a 10 años cayó por debajo del 4,47 %. El mercado de tipos de interés modificó drásticamente sus expectativas respecto a la Reserva Federal (Fed), trasladando la previsión de una subida de 25 puntos básicos desde diciembre hasta el primer trimestre de 2027.

El PIB del Reino Unido se contrajo un 0,1 % mensual en abril, en línea con las previsiones, mientras que el sector servicios mostró una desaceleración (-0,2 % mensual).

La inflación final del IPC en Alemania para mayo fue del 2,6 % interanual, confirmando las estimaciones previas y descendiendo desde el 2,9 % registrado en abril.

El PMI manufacturero de Nueva Zelanda cayó hasta 49,9 puntos, reflejando el impacto negativo de los costes energéticos y del conflicto en Oriente Medio.

Materias primas

Los precios del petróleo cayeron con fuerza tras las noticias sobre una posible paz. El Brent descendió por debajo de los 90 dólares por barril, alcanzando sus niveles más bajos desde marzo. El WTI cotiza por debajo de los 85 dólares por barril.

Las reservas mundiales de combustibles y materias primas se están reduciendo de forma significativa. Las existencias de combustible en Singapur se encuentran en su nivel más bajo desde 2013 y los inventarios de petróleo en Estados Unidos han disminuido durante cinco semanas consecutivas.

El precio al contado del oro cae un 0,7 % pese al descenso del petróleo. Actualmente, el oro cotiza por debajo de los 4.200 dólares por onza.

Mercado Forex

Los principales pares de divisas se mantienen estables. El tipo de cambio del par más importante, EUR/USD, se sitúa en 1,1567, mientras que el yuan chino cotiza en 6,7642 frente al dólar.

El yen japonés se debilitó un 0,2 % frente al dólar hasta 160,25, manteniéndose bajo presión cerca de una posible zona de intervención cambiaria. Es probable que el Banco de Japón (BoJ) decida una subida de tipos de interés la próxima semana.

Criptomonedas

Bitcoin rebotó durante la sesión asiática, pero actualmente cae un 0,8 % y vuelve a situarse por debajo de los 63.000 dólares.