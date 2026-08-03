La bolsa hoy: el petróleo cae y el yen centra la atención tras una semana clave

- La caída del petróleo y la menor tensión geopolítica favorecen un comienzo de agosto más constructivo para los activos de riesgo.
- El mercado traslada ahora su atención al yen, los bonos y el informe de empleo de Estados Unidos, que será determinante para las expectativas sobre la Reserva Federal.
- La caída del petróleo y la menor tensión geopolítica favorecen un comienzo de agosto más constructivo para los activos de riesgo.
- El mercado traslada ahora su atención al yen, los bonos y el informe de empleo de Estados Unidos, que será determinante para las expectativas sobre la Reserva Federal.
Las bolsas comienzan la semana con un tono más positivo después de varios días marcados por la reunión de la Reserva Federal, la temporada de resultados empresariales, la crisis del fondo Situational Awareness y una de las mayores intervenciones sobre el yen de los últimos años. La relajación de las tensiones en Oriente Medio ha provocado una nueva caída del petróleo, mientras que el mercado centra ahora su atención en los próximos datos macroeconómicos de Estados Unidos y en la evolución del mercado de divisas.
El petróleo retrocede tras mejorar el escenario geopolítico
El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa marcando la evolución de las materias primas energéticas, aunque el fin de semana dejó varias noticias positivas para los mercados.
Donald Trump anunció la cancelación de un ataque de gran escala contra Irán después de que varios aliados de Oriente Medio trasladaran que las negociaciones avanzaban favorablemente. Paralelamente, continúan las conversaciones entre Irán y Omán para alcanzar un nuevo acuerdo sobre la navegación por el estrecho de Ormuz.
A ello se suma la decisión de la OPEP+ de incrementar su producción, factores que han favorecido una nueva caída del precio del petróleo. El Brent cotiza ligeramente por encima de los 83 dólares por barril, alrededor de un 5% por debajo del nivel de hace una semana, mientras que el WTI vuelve a situarse por debajo de los 80 dólares. También el gas natural europeo corrige tras haber alcanzado máximos desde 2023.
Las bolsas mantienen el optimismo, aunque Asia corrige tras el fuerte rebote
La caída de los precios energéticos favorece el comportamiento de la renta variable al comienzo de la semana. Los futuros del Nasdaq 100 avanzan alrededor de un 0,8%, mientras que los del S&P 500 suben un 0,6%. En Europa, los futuros anticipan una apertura positiva, con el DAX alemán apuntando a avances cercanos al 1%.
En Asia, sin embargo, el comportamiento es más débil. El Nikkei 225 retrocede alrededor de un 1,1%, el Shanghai Composite pierde un 0,8% y el Kospi corrige cerca de un 5%, lastrado por las caídas de Samsung Electronics y SK Hynix. Conviene recordar que el índice surcoreano registró el viernes una subida superior al 15%, la mayor para un gran mercado desarrollado en lo que va de siglo, aunque terminó julio acumulando una caída cercana al 20%.
La jornada también estará marcada por los resultados de Palantir, Snap y Trump Media & Technology, que se publicarán tras el cierre de Wall Street.
El yen y el empleo de Estados Unidos serán las próximas referencias
Después de una intensa semana de bancos centrales, el foco del mercado se desplaza ahora hacia los datos macroeconómicos. La principal referencia llegará el viernes con la publicación del informe oficial de empleo de Estados Unidos (NFP), que podría modificar las expectativas sobre el calendario de la Reserva Federal si vuelve a mostrar una moderación del mercado laboral.
En el mercado de divisas, el dólar prolonga las caídas iniciadas tras la reunión de la Fed, permitiendo al euro mantenerse por encima de 1,15 dólares.
Sin embargo, el principal protagonista sigue siendo el yen. Según las estimaciones del Banco de Japón, la intervención coordinada con Estados Unidos habría supuesto compras cercanas a 8,45 billones de yenes (unos 53.000 millones de dólares), lo que representaría la mayor intervención diaria de su historia. Como consecuencia, el cruce USD/JPY llegó a caer más de un 4%, reflejando el fuerte impacto que la actuación conjunta de ambos países ha tenido sobre el mercado de divisas.
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