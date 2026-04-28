La bolsa hoy: El petróleo en su precio más alto de las últimas 3 semanas

Los índices se moderan ligeramente tras las subidas récord de los últimos días, manteniéndose cerca de sus máximos a la espera de los resultados de las principales empresas tecnológicas estadounidenses: Microsoft, Alphabet y Meta Platforms. Los inversores esperan estos informes, así como las señales de los bancos centrales sobre el impacto económico del conflicto con Irán.
Mañana a las 20:00, la Reserva Federal anunciará su decisión: es casi seguro que mantendrá los tipos de interés sin cambios, mientras que los mercados seguirán de cerca la postura del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Trump ha convocado una reunión del equipo de seguridad nacional para debatir la propuesta de Irán para resolver el conflicto. Irán ha propuesto una solución temporal que consiste en la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense. Estados Unidos lo está analizando, pero enfatiza sus "líneas rojas", incluyendo impedir que Teherán adquiera armas nucleares.
Índices bursátiles
Las subidas en bolsa se han ralentizado debido al alza de los precios del petróleo, pero la tendencia alcista se mantiene intacta: el S&P 500 se encamina a su mejor cierre mensual desde 2020. Los resultados de esta semana de los gigantes tecnológicos suman una valoración conjunta que supera los 16 billones de dólares, lo que representa alrededor del 25% de la capitalización bursátil del índice.
Durante la sesión asiática, el Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 0,75%, en línea con las expectativas del mercado. El Nikkei 225 cayó un 1,14% mientras que el Hang Seng chino corrige un 1,17%, acumulando un retroceso de casi el 3% en lo que va de año.
Otros mercados
El petróleo ha superado los 103 dólares por barril, su nivel más alto en tres semanas, rompiendo el nivel de retroceso de Fibonacci del 71,8% registrado a principios de abril. La incertidumbre en torno al conflicto de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz están ejerciendo presión al alza sobre los precios de las materias primas energéticas.
Precio del barril de Brent
Fuente: xStation5
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