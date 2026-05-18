La bolsa hoy: Estancadas las negociaciones entre EE. UU. e Irán

Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se encuentran estancadas. Trump publicó una advertencia en Truth Social: "El tiempo se acaba" para Teherán y "no quedará nada" si Irán no actúa con rapidez. Los mercados interpretaron esto como una mayor probabilidad de una nueva acción militar.

Drones atacaron una instalación nuclear en los Emiratos Árabes Unidos, y Trump tiene previsto convocar una reunión extraordinaria mañana para analizar opciones militares contra Irán. La primera reunión con asesores de seguridad tuvo lugar el sábado.

En el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y China, la cumbre Trump-Xi culminó con el anuncio de China de que comprará al menos 17.000 millones de dólares anuales en productos agrícolas estadounidenses hasta 2028 (incluyendo soja y carne de res), mientras que Estados Unidos obtuvo un compromiso en materia de tierras raras. Sin embargo, ambas partes presentaron versiones diferentes de los acuerdos.

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Informes económicos de Asia

Los datos de China correspondientes a abril fueron una gran decepción: las ventas minoristas aumentaron apenas un 0,2% interanual (el peor desempeño desde diciembre de 2022; previsión: 2%), la producción industrial se ralentizó hasta un 4,1% interanual (previsión: 5,9%) y la inversión en activos fijos se contrajo un 1,6% interanual durante los primeros cuatro meses del año.

Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por trigésimo quinto mes consecutivo, mientras que las ventas nacionales de automóviles se desplomaron un 21,6% interanual (el séptimo descenso mensual consecutivo). La Oficina Nacional de Estadística (NBS) describió el entorno externo como «sombrío y complejo», e instó a adoptar una política fiscal más proactiva; sin embargo, el Politburó no anunció ninguna medida de estímulo nueva.

Japón ha confirmado sus planes de emitir nueva deuda para financiar un presupuesto suplementario destinado a mitigar el impacto energético del conflicto en Oriente Medio. El primer ministro Takaichi instruyó al ministro de Finanzas para que analizara las opciones para un paquete ampliado, lo que contribuyó a que la rentabilidad de los bonos japoneses alcanzara su nivel más alto desde 1996.

Mercados bursátiles

Wall Street cerró la semana pasada en números rojos, y la sesión asiática de hoy registra caídas generalizadas. El alza de los precios del petróleo, el incremento de los rendimientos de los bonos y la escalada de las tensiones geopolíticas se combinaron para crear un "cóctel tóxico" para los mercados bursátiles mundiales.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió al 4,631%, el nivel más alto desde febrero de 2025, mientras que el de los bonos a 30 años alcanzó un máximo anual del 5,159%, lo que refleja una revisión de las expectativas sobre nuevas subidas de tipos de interés ante la crisis energética.

El índice KOSPI (Corea del Sur) activó el mecanismo de control de operaciones por segunda vez consecutiva, llegando a caer hasta un 4,68% durante la sesión, aunque finalmente recuperó sus pérdidas y cerró por encima de cero. Las tensiones se ven exacerbadas por una disputa salarial en Samsung Electronics: el sindicato ha iniciado negociaciones mediadas por el gobierno para evitar una huelga en la empresa, que representa casi el 25% de las exportaciones surcoreanas.

El índice Nikkei 225 baja un 0,95%, cotizando en torno a los 60.835 puntos. Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés están subiendo a niveles no vistos desde 1996, en un contexto de planes para una nueva emisión de bonos y presiones estanflacionarias derivadas del aumento de los precios de la energía.

Los futuros europeos apuntan a una apertura a la baja: DAX -1%, CAC -0,95%, FTSE MIB -0,8%, FTSE 100 -0,2%.

Mercado Forex

El USD es actualmente la divisa principal más fuerte, superando al CHF y al EUR. El AUD y el JPY son las más débiles; el AUD cae tras los decepcionantes datos de China, principal socio comercial de Australia.

El USD/JPY sube un 0,23% hasta cerca de 158,98, lo que refleja la presión sobre el JPY a pesar del aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno japonés (JGB). El USD/PLN sube un 0,21% hasta 3,6556, mientras que el EUR/PLN sube un 0,08% hasta 4,2487. El DXY (USD/IDX) sube un simbólico 0,04% hasta cerca de 99,25, manteniéndose cerca de la barrera psicológica de los 100 puntos.

Materias primas energéticas

El petróleo crudo WTI sube un 1,89%, hasta situarse en torno a los 107,57 dólares por barril, mientras que el Brent superó los 111 dólares por barril (+1,90%), impulsado por la retórica más dura de Trump hacia Irán, un ataque con drones en los Emiratos Árabes Unidos y la preocupación por la navegabilidad del estrecho de Ormuz.

El gas natural sube un 2,33%, hasta los 3,03 dólares, siendo el activo con mejor rendimiento del día. El oro bajó ligeramente (-0,20%), hasta situarse en torno a los 4.536 dólares por onza, mientras que la plata descendió un 1,32%, hasta los 75,22 dólares por onza, como consecuencia del aumento de los rendimientos de los bonos y la fortaleza del dólar.

Informes corporativos

Ryanair publica hoy sus resultados antes de la apertura de los mercados. Baidu (BIDU.US) también presenta sus resultados antes de la apertura, centrándose en el impacto del aumento de los costes energéticos y el gasto de los consumidores chinos en sus ingresos publicitarios.

NVIDIA (NVDA.US) presentará sus resultados trimestrales el miércoles tras el cierre del mercado. El consenso prevé un beneficio por acción (BPA) de 1,78 dólares e ingresos de aproximadamente 78.980 millones de dólares; el precio de las acciones ha subido un 20% en el último mes y un 26,5% en lo que va de año, alcanzando máximos históricos.

El miércoles, TJX, Target y Lowe’s también presentarán sus resultados, mientras que el jueves Walmart (antes de la apertura del mercado) y Take-Two Interactive (tras el cierre) harán lo mismo. Unos buenos resultados de Walmart servirían para poner a prueba la capacidad de resistencia del consumidor estadounidense ante el aumento de los costes energéticos.

Criptomonedas

El Bitcoin cae un 2,2%, situándose en torno a los 76.600 dólares, su nivel más bajo en más de dos semanas. La disminución del apetito por el riesgo en medio de las tensiones geopolíticas, el repunte de los rendimientos de los bonos y los débiles datos económicos de China han alejado el flujo de capital sobre la principal criptomoneda.