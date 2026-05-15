Tres mercados para seguir la próxima semana: US100, GBPUSD y GOLD (15.05.2026)

El principal catalizador de los últimos días fue la publicación de elevados datos de inflación en Estados Unidos, lo que provocó un cambio definitivo en el sentimiento de los inversionistas respecto a la trayectoria de las tasas de interés. Mientras tanto, la visita de Donald Trump a China no logró generar un avance significativo, y el estancamiento geopolítico en Medio Oriente continúa sin resolverse. La próxima semana promete ser particularmente relevante, dominada por el reporte trimestral de resultados de NVIDIA. En paralelo, los mercados analizarán las cifras de inflación del Reino Unido y las minutas de la reunión más reciente de la Reserva Federal. Los inversionistas también estarán atentos a las lecturas preliminares de PMI en Europa y Estados Unidos. En este contexto, el US100, el GBPUSD y el oro merecen especial atención.

US100

Los sólidos resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses y sus optimistas proyecciones han impulsado a los índices estadounidenses hacia nuevos máximos históricos prácticamente todos los días. Ahora, el mercado enfrenta una prueba definitiva con los resultados financieros de NVIDIA. Las estimaciones de consenso apuntan a una aceleración en el crecimiento de ingresos, proyectados por encima de los 78.000 millones de dólares, aunque el mercado silenciosamente se posiciona para una cifra superior a los 80.000 millones de dólares. El BPA bajo normas GAAP se espera en 1,75 dólares, representando un crecimiento anual superior al 100%. Aunque estas cifras son críticas, los inversionistas examinarán cuidadosamente el reporte en busca de proyecciones relacionadas con nuevas líneas de prFoductos, específicamente los chips Vera Rubin. Se espera que estos mejoren la eficiencia y reduzcan los costos de generación de tokens para consultas vinculadas a modelos de Inteligencia Artificial.

GBPUSD

El dólar estadounidense se ha fortalecido ampliamente tras las cifras de inflación superiores a lo esperado. Esta semana, la atención se traslada hacia los datos de inflación del Reino Unido, los cuales también podrían sorprender al alza dada la histórica persistencia de las dinámicas inflacionarias en el país. Además del dato de IPC del miércoles, el martes se publicará el reporte del mercado laboral, seguido por las lecturas preliminares de PMI, tanto del Reino Unido como de EE.UU., el jueves, y finalmente los datos de ventas minoristas el viernes. En consecuencia, la libra esterlina se perfila para experimentar elevada volatilidad. Actualmente, los mercados no descuentan una alta probabilidad de una subida de tasas por parte del Banco de Inglaterra en junio. Sin embargo, dicho movimiento ya está completamente anticipado para julio.

Oro (GOLD)

Mientras resurgen las expectativas agresivas sobre las tasas de interés en Estados Unidos, con el mercado viendo ahora una probabilidad significativa de una subida adicional antes de fin de año, el oro ha reaccionado con una fuerte caída. El metal precioso actualmente atraviesa una corrección superior a los 200 dólares. En este contexto, la publicación de las minutas de la Fed será el evento clave para el bullion. Aunque la última reunión de la Reserva Federal se realizó bajo el liderazgo de Jerome Powell, las minutas revelarán el sentimiento predominante dentro del conjunto del FOMC. Dado que la disidencia interna se encuentra en su nivel más alto desde la década de 1990, las minutas del FOMC podrían volver a convertirse en un importante impulsor de volatilidad, mientras los inversionistas también observan la primera aparición de Kevin Warsh como presidente de la Fed.

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Michał Stajniak, Subdirector del Departamento de Research en XTB