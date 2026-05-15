Los mercados de bonos se desploman. TNOTE cae por debajo de su mínimo de 1 año

Los futuros del bono del Tesoro a 10 años (TNOTE) se desplomaron 0,6% hasta su nivel más bajo desde abril de 2025, mientras los inversionistas recalibran las expectativas sobre política monetaria. Los mercados están descontando agresivamente una Fed más restrictiva, impulsados por la aceleración inflacionaria y el estancamiento diplomático tras la cumbre entre Trump y Xi Jinping.

Los rendimientos alcanzan máximos de varios años

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió hasta 5,117%, su nivel más alto desde mayo de 2025, mientras los mercados revalorizan agresivamente el riesgo inflacionario. Este fuerte movimiento representa un verdadero “bautismo de fuego” para el recientemente confirmado presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien ahora deberá conducir la política monetaria en un entorno donde los rendimientos de largo plazo están tomando cada vez más control sobre las condiciones financieras.



Los rendimientos récord de los bonos estadounidenses están superando tendencias similares observadas en otros países, reactivando la fortaleza del dólar tras la cumbre Trump-Xi. Fuente: XTB Research

Datos inflacionarios elevados

Una serie de reportes “desordenados”, incluyendo un IPC de 3,8%, una tasa anual de IPP de 6% y el mayor incremento en precios de importación desde 2022, confirma que las tensiones en Medio Oriente están trasladándose hacia los costos mayoristas y al consumidor. Estos datos hacen que los llamados de Donald Trump para recortar tasas sean cada vez más difíciles de justificar para la Fed.



El IPC ya se encuentra muy lejos de la proyección anual de inflación PCE de la Fed, situada en 2,7%. Fuente: XTB Research

Fracaso del impulso diplomático

Los precios de la energía volvieron a subir, con el WTI superando los 104 dólares, luego de que la cumbre Trump-Xi concluyera sin un avance concreto respecto al conflicto con Irán. Los inversionistas están “descontando el dolor” de un bloqueo prolongado, considerando la falta de progreso diplomático como un catalizador directo para mantener elevados los costos energéticos y de transporte.

Presión fiscal global

La venta masiva no se limita a Estados Unidos. Los rendimientos de los Bunds alemanes, los Gilts británicos y los bonos japoneses también se dispararon. A nivel doméstico, la situación fiscal estadounidense continúa deteriorándose, con los pagos de intereses sobre la deuda nacional convirtiéndose ahora en el segundo mayor gasto del gobierno después de la Seguridad Social, generando aún más preocupación entre los tenedores de bonos.



Las preocupaciones globales sobre los mercados de bonos, aunque simétricas, siguen fortaleciendo al dólar como refugio preferido de los inversionistas, provocando una fuerte debilidad en otras monedas del G10, que habían estado recuperándose frente al USD tras el optimismo observado en abril por la guerra con Irán. Fuente: XTB Research