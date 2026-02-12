Los futuros de los índices estadounidenses muestran repuntes de entre 1 y 2 décimas tras los sólidos datos del mercado laboral estadounidense publicados ayer. En enero, el déficit presupuestario estadounidense fue menor que el del año anterior, en parte debido al aumento de los ingresos por aranceles. Sin embargo, el esperado fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles podría detener la recaudación, mientras que el aumento de los costes del servicio de la deuda y la falta de un escenario para recortes rápidos de tipos siguen lastrando las finanzas públicas.

La Cámara de Representantes de EE. UU. votó a favor de levantar los aranceles impuestos por Donald Trump a Canadá, lo que supone una inusual oposición bipartidista a la autoridad comercial del ejecutivo. No obstante, la medida aún requiere la aprobación del Senado de EE. UU. y la firma de Trump para entrar en vigor.

El optimismo prevalece en la región Asia-Pacífico tras el sólido informe de NFP de EE. UU. publicado ayer. El índice MSCI Asia Pacific alcanzó un nuevo máximo histórico. El Nikkei 225 sube un 0,14% mientras el KOSPI de Corea del Sur es el mejor índice del día (+3,13%) gracias al impulso de las acciones tecnológicas.

Resultados corporativos

Mercedes-Benz informó de una caída del 57% en su beneficio operativo para 2025, hasta los 5.800 millones de euros, por debajo de los 6.600 millones previstos y de los 13.600 millones del año anterior. Los ingresos cayeron un 9%, hasta los 132.200 millones de euros. La compañía se enfrenta a una fuerte competencia en China, aranceles y efectos cambiarios negativos. Su margen en turismos se situó en el 5%. A medio plazo, apunta a márgenes del 8-10% mediante nuevos modelos y reducciones de costes.

Otros mercados

El índice del dólar repunta un 0,1%, rompiendo su reciente racha de caídas gracias a los sólidos datos de NFPs, que reducen la necesidad de nuevos recortes de tipos en EE. UU. El dólar australiano, sobrecomprado, está experimentando la mayor caída (AUD/USD: -0,15%).

El crudo Brent y el WTI registran una ligera corrección (bajan una décima) tras las subidas de ayer, manteniéndose dentro de la tendencia alcista actual.

Los metales preciosos retroceden ante la mejora del apetito por el riesgo y los sólidos datos económicos de EE. UU. El oro baja un 0,45%, hasta los 5.062 dólares por onza, mientras que la plata retrocede un 1,1%, hasta los 83,40 dólares por onza. Por su parte, el bitcoin cotiza plano en los 67.200 dólares, mientras que el Ethereum sube un 1,3%, hasta los 1.975 dólares.