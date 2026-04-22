La bolsa hoy: los índices en Wall Street continúan subiendo

Los futuros de renta variable en EE. UU. subieron después de que Donald Trump anunciara una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, lo que el mercado interpretó como una señal de alivio temporal de las tensiones geopolíticas. Tras la sesión estadounidense, se publicarán los resultados de Tesla (TSLA.US) e IBM (IBM.US), mientras que el calendario macro de hoy sigue siendo relativamente ligero.

En la práctica, los inversores respondieron con un modesto retorno del apetito por riesgo. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2%, mientras que los del Nasdaq 100 ganaron un 0,3%, ya que los mercados empezaron a descontar un escenario en el que la reducción de tensiones podría aliviar la presión sobre los precios del petróleo y apoyar las perspectivas de crecimiento económico.

Al mismo tiempo, el dólar estadounidense se debilitó, lo que suele reflejar un alejamiento parcial de los activos refugio a medida que los mercados pasan de una postura defensiva a un entorno de riesgo más cauteloso.

El rebote llega tras una sesión previa marcada por la incertidumbre

Sin embargo, es importante señalar que este rebote se produjo tras una sesión más débil. Los índices de referencia de EE. UU. cayeron por segundo día consecutivo el martes, ya que la incertidumbre en torno a las negociaciones entre EE. UU. e Irán siguió pesando sobre el sentimiento de los inversores.

En el mercado de materias primas, las condiciones siguieron tensas. El Brent se mantuvo alrededor de 98 USD por barril, lo que indica que, a pesar de la mejora a corto plazo en el sentimiento, los mercados siguen descontando una prima de riesgo geopolítico significativa relacionada con Oriente Medio.

Asia cae y Europa apunta a una apertura cauta

El sentimiento en Asia permaneció apagado. El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,7% el martes, siguiendo las pérdidas previas en Wall Street, mientras los inversores evaluaban cuánto podría durar el conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en la economía global.

En Europa, la perspectiva para la sesión también era cautelosa. A pesar de las ganancias en los mercados estadounidenses, se esperaba que las bolsas europeas abrieran ligeramente a la baja, lo que sugiere que los mercados globales aún no consideran la situación como completamente resuelta.

El anuncio de Trump fue a la vez tranquilizador y ambiguo. Por un lado, confirmó la extensión indefinida del alto el fuego con Irán; por otro, culpó la falta de avances en las conversaciones a lo que describió como una estructura de liderazgo “seriamente fracturada” en Teherán.

Desde la perspectiva del mercado, es importante que EE. UU. planea detener nuevos ataques militares mientras mantiene el bloqueo del Estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo sigue fuertemente interrumpido. Para los inversores, esto significa que, aunque el riesgo militar se ha reducido temporalmente, el riesgo de suministro en el mercado del petróleo no ha desaparecido en absoluto.

Nasdaq 100

Los indicadores técnicos siguen apuntando a un sesgo alcista, pero el mercado ya ha entrado en territorio de sobrecompra, por lo que se justifica cierta cautela a corto plazo. Mantenerse por encima de la media móvil de 9 días sugiere que la tendencia a corto plazo sigue siendo positiva. Al mismo tiempo, una señal de giro bajista en el gráfico diario debilita ligeramente la perspectiva general. Aun así, la configuración más amplia sigue favoreciendo nuevas subidas. El siguiente objetivo alcista puede estimarse alrededor del nivel de 27.100. Sin embargo, vale la pena señalar que el RSI de 9 días ha superado 70, lo que normalmente indica condiciones de sobrecompra y aumenta el riesgo de corrección. Las zonas de resistencia más cercanas se sitúan alrededor de 26.930 y 27.100, mientras que el soporte inicial aparece cerca de 26.600, seguido de un nivel inferior alrededor de 26.400.

Fuente: xStation5