Conclusiones clave El informe de las JOLTS de abril demuestra que el mercado laboral de Estados Unidos sigue siendo resistente

El informe de las JOLTS correspondiente al mes de abril vuelve a mostrar que el mercado laboral estadounidense sigue siendo resistente, incluso en un contexto de desaceleración moderada en otros indicadores. Lectura actual (datos de abril) Resultado real: 6,88 millones de ofertas de empleo

Previsión del mercado: 6,866 millones

Dato previo: 6,866 millones ¿Por qué son importantes las JOLTS? El JOLTS es uno de los indicadores más relevantes y fiables para evaluar la salud macroeconómica de Estados Unidos. Su importancia se debe a varios factores clave. En primer lugar, es uno de los indicadores favoritos de la Reserva Federal. A diferencia de la tasa de desempleo —que es un indicador rezagado y solo reacciona cuando una crisis ya está avanzada—, el número de ofertas de empleo es un indicador adelantado, que refleja las intenciones reales de contratación y los planes de gasto de las empresas. Además, el informe permite comparar directamente cuántos puestos de trabajo están disponibles frente a cuántas personas buscan empleo activamente Esa relación es fundamental para evaluar la tensión del mercado laboral, la presión salarial futura y, por extensión, la trayectoria de la inflación.

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