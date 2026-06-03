Calendario del día: Datos del sector servicios en Europa y EE. UU.

Los mercados globales inician la sesión en un entorno de fuerte apetito por el riesgo, impulsado por los máximos históricos del S&P 500 y el MSCI, así como por el repunte de las acciones de semiconductores. Al mismo tiempo, el sentimiento se mantiene frágil debido a las tensiones en Oriente Medio, que siguen impulsando los precios del petróleo y aumentando la volatilidad en los mercados de materias primas. En Asia, la atención se centró en los datos más débiles del PIB australiano, el fuerte aumento del PMI de servicios de Caixin en China y la estabilización del PMI de servicios de Japón en torno a los 50 puntos. El calendario macroeconómico de hoy se centra principalmente en los datos del sector servicios de Europa y Estados Unidos, así como en la evolución del mercado laboral estadounidense. Entre las publicaciones clave para el dólar, los mercados de bonos y los índices bursátiles se incluyen el informe de empleo de ADP, el PMI de servicios del ISM, los datos de pedidos de fábrica y el Libro Beige de la Reserva Federal. En Polonia, los inversores seguirán de cerca las declaraciones del gobernador del Banco Nacional de Polonia, Adam Glapiński. Publicaciones económicas del día 09:55 — Alemania - PMI de servicios, consenso 47,8

10:00 — Eurozona - PMI de servicios, consenso 46,4

11:00 — Eurozona - Inflación del IPP interanual, consenso 4,8%

14:15 — Estados Unidos - Informe de empleo de ADP, consenso 116.000

15:00 — Polonia - Discurso del gobernador del Banco Nacional de Polonia, Adam Glapiński

15:45 — Estados Unidos - PMI global de servicios de S&P, consenso 50,9

16:00 — Estados Unidos - PMI de servicios del ISM, consenso 53,7, y pedidos de fábrica, consenso 4,6% intermensual

16:30 — Estados Unidos - Inventarios semanales de petróleo crudo de la EIA

20:00 — Estados Unidos - Libro Beige de la Reserva Federal

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.