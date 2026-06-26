La bolsa hoy: Los mercados corrigen por la presión sobre el sector tecnológico

Los futuros de la bolsa estadounidense amplían las pérdidas mientras el sector tecnológico sigue bajo presión: Los futuros de Wall Street profundizan sus caídas, ya que las acciones tecnológicas no logran encontrar un soporte sólido. El sentimiento general del mercado continúa afectado por la fuerte venta de acciones de Apple registrada ayer y por el aumento global del precio de las consolas Xbox anunciado por Microsoft. Los futuros del Nasdaq 100 lideran los descensos (-1,3%), seguidos por el S&P 500 (-0,7%), el Russell 2000 (-0,5%) y el Dow Jones Industrial Average (-0,3%). En Europa, los futuros del Euro Stoxx 50 también retroceden un 0,6%.

Mercados asiáticos

Las bolsas asiáticas se desploman desde máximos históricos por el impacto de las subidas de precios en tecnología: Los principales índices asiáticos sufrieron una fuerte corrección generalizada impulsada por una intensa recogida de beneficios en los sectores de inteligencia artificial y hardware. A pesar de los excelentes resultados trimestrales publicados por Micron durante la noche, el sentimiento se deterioró significativamente después de que Apple cayera un 6,1% y Microsoft aumentara en 150 dólares el precio de las consolas Xbox a nivel mundial debido al fuerte incremento del coste de los chips de memoria y del almacenamiento.

El KOSPI se hunde un 7,7% en una fuerte corrección del sector tecnológico: El índice surcoreano KOSPI registró un desplome del 7,7%, liderando las pérdidas regionales mientras los inversores aseguraban beneficios tras el espectacular rally del 70% experimentado durante el segundo trimestre. En el conjunto de la semana, el índice terminó con una caída del 5%, ya que las acciones vinculadas al hardware de inteligencia artificial y a los suministros de memoria fueron objeto de fuertes ventas.

El Nikkei cae un 4,4% por la debilidad del sector de semiconductores: El Nikkei 225 de Japón retrocedió un 4,4%, confirmando una importante corrección técnica desde sus recientes máximos históricos. A pesar de la fuerte caída diaria, el índice aún acumula una subida del 6% en el mes y del 38% en el trimestre.

Los índices chinos registran pérdidas similares: El índice Shanghai Composite cayó un 2,1% el viernes, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cerró con un descenso del 1,9%. Los volúmenes de negociación en ambas regiones permanecieron muy reducidos debido a los festivos en los mercados locales.

Economía y bancos centrales

Schnabel (BCE) advierte de nuevas subidas de tipos por los riesgos inflacionarios: Isabel Schnabel señaló que probablemente serán necesarias nuevas subidas de tipos de interés para devolver la inflación al objetivo del 2%. Destacó que el reciente memorando de paz entre Estados Unidos e Irán no significa que hayan desaparecido los riesgos para la economía de la Eurozona, recordando que la inflación de mayo alcanzó el 3,2% y que el BCE prevé una inflación media del 3% para el conjunto del año.

Williams (Fed) considera que la política monetaria está "bien posicionada", pero retrasa el objetivo del 2%: El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que la actual política monetaria restrictiva es adecuada, aunque retrasó oficialmente su previsión para alcanzar el objetivo de inflación del 2% desde 2027 hasta 2028. Tras conocerse un índice PCE del 4,1%, Williams advirtió de riesgos estructurales persistentes derivados del auge de las inversiones en inteligencia artificial, los aranceles a las importaciones y las tensiones aún presentes en Oriente Medio.

Goolsbee (Fed) aprecia señales positivas en los servicios pese a la incertidumbre sobre la inflación: El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que, aunque el elevado dato del PCE generó titulares negativos, los datos subyacentes mostraron ligeras mejoras en el sector servicios. En línea con el enfoque dependiente de los datos de la Fed, expresó su escepticismo respecto a ofrecer orientaciones rígidas a largo plazo, aunque reconoció la utilidad del conocido "dot plot".

La inflación subyacente de Tokio acelera hasta el 1,6% en junio: Los precios al consumo en la capital japonesa aumentaron un 1,6% interanual, frente al 1,3% de mayo y en línea con las previsiones del consenso. Más importante aún, el índice subyacente que excluye alimentos frescos y energía ("core-core") aceleró hasta el 1,9% (frente al 1,6% anterior). Esta evolución sugiere que el impacto del encarecimiento de la energía por las tensiones en Oriente Medio y el incremento del 6,3% de los precios mayoristas en mayo se está trasladando a otros bienes, como los alimentos, manteniendo abierta la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón.

La OMI suspende la evacuación de marinos en el estrecho de Ormuz tras un ataque con misiles a un buque mercante: La Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU ha suspendido la operación de evacuación de más de 11.000 marinos atrapados en el estrecho de Ormuz. La decisión se produjo tras un ataque con proyectiles contra el portacontenedores de bandera singapurense Ever Lovely, a solo 7,5 millas náuticas del puerto omaní de Dahit. Aunque no hubo víctimas y el buque continuó su ruta sin necesidad de asistencia, el secretario general de la OMI, Arsenio Dominguez, decidió paralizar la operación hasta contar con mayores garantías de seguridad.

Mercado Forex

El dólar pierde fuerza mientras el franco suizo recupera atractivo como activo refugio: El índice del dólar estadounidense retrocedió por segundo día consecutivo después de alcanzar el miércoles su nivel más alto en 13 meses. Aunque la volatilidad general sigue contenida, la caída de las bolsas mundiales está presionando ligeramente a las divisas más sensibles al riesgo, como el dólar australiano (AUD/USD: -0,2%). En cambio, el franco suizo muestra una fortaleza relativa considerable, especialmente frente a las divisas escandinavas (CHF/NOK: +0,4%, CHF/SEK: +1,3%) y las monedas de Europa emergente (CHF/PLN: +0,25%, CHF/HUF: +0,6%). El par EUR/USD cotiza prácticamente sin cambios en 1,1370.

Materias primas, energía y metales

El petróleo rebota tras los ataques a buques en Ormuz mientras el gas natural prolonga las subidas: Los precios del petróleo avanzan tras los ataques con misiles registrados durante la noche contra buques mercantes en Oriente Medio. Los futuros del Brent suben un 0,75%, mientras que los del WTI ganan un 1,05%. Al mismo tiempo, el gas natural encadena su tercera sesión consecutiva al alza, con un avance adicional del 0,7%.

Los metales preciosos retoman la tendencia bajista: Los metales preciosos vuelven a registrar pérdidas, con los vendedores dominando la evolución de los precios a corto plazo. Los futuros del oro retroceden un 0,3% y vuelven a cotizar en torno a los 4.017 dólares por onza, mientras que los futuros de la plata caen otro 1,8%, situándose cerca de los 56,00 dólares por onza.