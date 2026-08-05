Los servicios de EE. UU. se mantienen sólidos y aumentan las presiones inflacionarias

Índice ISM de servicios – EE. UU. Índice ISM de servicios: 54,1; previsión: 54,5 (anterior: 54,5)

54,1; previsión: 54,5 (anterior: 54,5) Índice de actividad empresarial: 59,1; anterior: 55,4

59,1; anterior: 55,4 Índice de empleo (ISM de servicios): 47,4; anterior: 51,2

47,4; anterior: 51,2 Índice de precios pagados (ISM de servicios): 70,3; anterior: 67,7 ¿Por qué son importantes estos datos? El índice ISM de servicios es uno de los indicadores clave utilizados para evaluar la salud del sector de servicios en Estados Unidos, que representa la gran mayoría de la actividad económica del país. El informe se basa en encuestas realizadas a gerentes de compras y muestra si las empresas están experimentando una mejora o un deterioro de sus condiciones operativas. Los componentes más importantes del informe son los índices de empleo y de precios pagados. El índice de empleo ofrece información sobre las condiciones del mercado laboral y puede proporcionar señales adicionales antes de la publicación de los informes oficiales de empleo. Por su parte, el índice de precios pagados mide las presiones de costos en el sector de servicios y funciona como un indicador importante de las perspectivas futuras de inflación. El informe ISM de servicios puede tener un impacto significativo en los mercados financieros. Una lectura superior a lo esperado, especialmente si viene acompañada de presiones elevadas sobre los precios, podría respaldar al dólar estadounidense e impulsar al alza los rendimientos de los bonos, ya que los inversionistas podrían esperar que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés elevadas durante más tiempo. Por otro lado, unos datos más débiles podrían presionar al dólar, respaldar a los mercados bursátiles y aumentar las expectativas de recortes de tasas más tempranos.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.