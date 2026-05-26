La bolsa hoy: Nuevas negociaciones en el estrecho de Ormuz

El lunes los mercados registraron subidas sustanciales, impulsadas por informes que indicaban que Washington y Teherán estaban cerca de firmar un memorando de 14 puntos. El Dax 40 cerró la jornada con una subida del 2%, al igual que el índice paneuropeo Euro Stoxx 50. Otros índices europeos también registraron alzas, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 (los mercados al contado estadounidenses permanecieron cerrados ayer en conmemoración del Día de los Caídos).

Negociaciones en el estrecho de Ormuz

Ambas partes expresaron un gran optimismo respecto al progreso de las negociaciones. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estimó que las conversaciones están completadas en un 90-95% y que pronto se esperan buenas noticias.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, también señaló que las diferencias en las negociaciones entre las partes se están reduciendo.

Sin embargo, durante la noche surgieron informes de un ataque de las fuerzas estadounidenses contra instalaciones ubicadas en el sur de Irán, probablemente cerca de Bandar Abbas. Según el Comando Central de Estados Unidos, el fuego se dirigió contra plataformas de lanzamiento de misiles iraníes y buques encargados de minar el estrecho de Ormuz.

Rubio aseguró que los ataques no interrumpirán las negociaciones; las conversaciones que se llevan a cabo en Qatar se centran ahora exclusivamente en el "lenguaje apropiado" que se utilizará en un posible acuerdo entre Washington y Teherán.

Los medios de comunicación internacionales también informan de nuevos ataques israelíes contra el Líbano. Según los informes, el bombardeo tuvo lugar en el sur del país, en las regiones de Tiro y Nabatieh. Benjamin Netanyahu declaró: "No estamos reduciendo la velocidad; al contrario, les dije que pisaran el acelerador aún más fuerte".

Mercados asiáticos

En los mercados asiáticos reina un sentimiento mixto. El índice surcoreano Kospi alcanza nuevos máximos (+2,6%), mientras que el Nikkei 225 (-0,3%) y el Shanghai SE Composite (-0,8%) cotizan a la baja.

Mercado Forex

En las primeras horas de la sesión, el dólar estadounidense recupera parte de las pérdidas sufridas el lunes y se fortalece frente a todas las monedas del G10. El dólar neozelandés y las monedas escandinavas se encuentran a la cola (con caídas de entre el 0,3% y el 0,4%).

Materias primas

Tras nuevos indicios de escalada, los precios del petróleo crudo vuelven a subir. Tanto el WTI (91,8 dólares) como el Brent (95,3 dólares) registran un alza de aproximadamente el 2%.

Por el contrario, el oro está perdiendo terreno (-0,9%), situándose actualmente en torno a los 4.530 dólares por onza troy. Este descenso se debe a un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas también apunta a la baja. Bitcoin ha caído un 0,5%, situándose en torno a los 76.800 dólares. Ethereum registra una pérdida de magnitud similar.