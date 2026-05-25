El Ibex 35 está liderando las subidas en Europa y se anota un repunte de más del 2%. Aunque el resto de índices europeos también se anotan fuertes alzas, el selectivo español está teniendo una subida mucho más pronunciada después de que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán parezca más cerca que nunca. Además, con Wall Street cerrado en el día de hoy, el Ibex 35 gana hoy mucho más protagonismo.

Los sectores cíclicos lideran al Ibex 35

Ya sabemos que el Ibex 35 es un selectivo que tiene un carácter eminentemente cíclico. Esto significa que las empresas que componen el selectivo son muy sensibles al ciclo general de la economía. Es decir, si el consumo se resiente, estas empresas también sufrirían de manera importante.

Sin ir más lejos, el sector financiero copa alrededor del 30% del índice, mientras que bienes de consumo lo hace en alrededor de un 14%. Con estos dos sectores solos, ya hablamos de que la mitad del selectivo está muy ligado al ciclo económico. Si a esto le sumamos otros valores del resto de sectores que dependen del ciclo, como por ejemplo Repsol, hablamos de una cifra que copa la mayoría del índice.

Por ello, quitando a Repsol, que en esta ocasión tiene un comportamiento diferente por la influencia en el petróleo que tiene la guerra en Oriente Medio, la mayoría de empresas del Ibex 35 son sensibles a esta crisis por uno u otro motivo.

En el día de hoy valores como Aena o Sacyr están destacando. Sin embargo, la banca es el más destacado en cuanto a impacto. BBVA es la que más repunta con subidas del 3%, pero el resto de entidades sube más de un 2%.

¿Por qué la banca sube con tanta fuerza?

Uno de los motivos por los que hoy sube tanto la banca es porque también está expuesta a la guerra en Oriente Medio. Por un lado, la demanda de crédito se deteriora ante la incertidumbre geopolítica, pero sobre todo, cuando vemos un repunte de los rendimientos de la deuda tan pronunciados en un corto espacio de tiempo. Este aumento de los tipos de la deuda pública se transmiten por toda la economía, lo que provoca que los consumidores y empresas tengan más dudas para afrontar un nuevo préstamo con un tipo de interés. De hecho, es probable que esto empuje a postergar ese nuevo endeudamiento a la espera de que los tipos bajen. Al tratarse de un repunte temporal, el potencial deudor prefiere esperar.

Por otro lado, la subida de precios también puede perjudicar al consumo general, lo que reduce la demanda de los préstamos al consumo, una partida cada vez más importante para la banca.

En definitiva, el selectivo español está muy influenciado por lo que ocurra en la economía y tiene muy pocas empresas que sean poco sensibles a este. Por tanto, al igual que cuando hay malas noticias el Ibex 35 es uno de los que más cae, en días como hoy también es de los que más remonta.