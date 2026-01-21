La bolsa hoy: Nuevo máximo en el precio del oro

- El oro marca un nuevo máximo histórico mientras los mercados asiáticos se mantienen cautos y Wall Street sufre su peor sesión desde octubre
- Netflix supera ligeramente las expectativas del trimestre, pero ofrece previsiones mixtas y sus acciones caen más de un 5% tras el cierre
El precio del oro sube un 2% hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de alrededor de 4.860 dólares por onza. En lo que va de año, el oro ha subido un 13%. Al mismo tiempo, la sesión de Asia-Pacífico se desarrolla con un ánimo moderado tras la fuerte caída de ayer en EE. UU. Las fluctuaciones en los índices chinos son limitadas mientras que el Nikkei 225 corrige un 0,47%
Barclays señala que, si bien el dólar se ha debilitado a corto plazo, el euro podría ser más vulnerable a las caídas en caso de una grave escalada del conflicto entre EE. UU. y la UE. Las economías con una fuerte orientación exportadora, como Alemania, se consideran las más expuestas a una escalada comercial.
Goldman pronostica una rentabilidad de alrededor del 11% para la renta variable global durante los próximos 12 meses, impulsada principalmente por el crecimiento de los beneficios corporativos más que por la expansión de la valoración. El S&P 500 retrocede un 1,1% en lo que va de año.
La renta variable estadounidense registró su peor sesión desde octubre, con un Nasdaq 100 que llegó a caer un 2,40%. El índice de volatilidad VIX se disparó hasta los 21 puntos mientras que hoy retrocede hasta alrededor de los 19,85 puntos.
El discurso de Trump en Davos y las conversaciones con los líderes europeos abren margen para una desescalada táctica. Históricamente, las fuertes caídas del mercado suelen presionar a las administraciones estadounidenses para que suavicen su retórica (el llamado efecto "TACO").
Resultados corporativos
Netflix superó ligeramente las expectativas en el cuarto trimestre: el BPA se situó en 0,56 USD (frente a 0,55), los ingresos alcanzaron los 12.050 millones de USD (frente a 11.970 millones de USD) y el flujo de caja libre fue notablemente mayor, alcanzando los 1.870 millones de USD (frente a 1.460 millones de USD). Sin embargo, las previsiones para el primer trimestre son dispares: los ingresos de 12.160 millones de USD coinciden en gran medida con el consenso, pero las previsiones de beneficio operativo (3.910 millones de USD) y el margen operativo (32,1 %) están por debajo de las expectativas. Las acciones de Netflix cayeron un 5,4% en las operaciones posteriores al cierre.
Otros mercados
Los bonos del gobierno japonés repuntan ligeramente tras la fuerte caída de principios de la semana. Por su parte, las fluctuaciones cambiarias cotizan actualmente en rangos estrechos.
El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, anunció elecciones parlamentarias para el 7 de noviembre.
Continúa el Foro de Davos en una jornada con nuevas lecturas de PMI
