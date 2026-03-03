¿Y si tu cartera te pagara una nómina?

- El mito de los ETFs: no todos son pasivos
- ¿Para quién puede tener sentido esta estrategia?
- Un ejemplo real: casi 500 € al mes
- Cómo invertir en estos ETFs
- Conclusión
A menudo cuando invertimos lo hacemos pensando en comprar acciones o ETFs que se revaloricen con el paso del tiempo pero…¿Cuál es la alternativa si lo que buscamos es recibir una renta cada mes?
Si lo que buscas es que tus inversiones te generen ingresos periódicos, como si se tratara de una nómina, esto es precisamente para ti.
Hoy existen estrategias diseñadas precisamente para eso. Un ejemplo son los ETFs de generación de rentas, como la gama Premium Income de J.P. Morgan Asset Management, que combinan inversión en bolsa con pagos mensuales para el inversor.
Recientemente pudimos contar con la presencia de Lorena Martinez-Olivares, Responsable de ETF de JP Morgan Asset Management para España, que se pasó por los micrófonos de XTB para presentarnos esta gama tan interesante de ETFs de rentas y explicarnos en qué consisten y para qué inversores pueden ser interesantes. A continuación te incluímos el vídeo de nuestra conversación:
El mito de los ETFs: no todos son pasivos
Cuando pensamos en ETFs, solemos imaginar productos que simplemente replican un índice. Pero también existen ETFs de gestión activa, donde un equipo profesional gestiona la cartera con un objetivo concreto.
En el caso de la gama Premium Equity Income de JP Morgan AM es decir, en estos ETFs de rentas, ese objetivo es triple:
- Participar en posibles subidas del mercado
- Intentar suavizar algunas caídas
- Y sobre todo, generar ingresos periódicos que se distribuyen normalmente cada mes.
Para lograrlo, combinan una cartera de acciones con estrategias de opciones que permiten obtener primas y transformarlas en flujos para los inversores.
¿Para quién puede tener sentido esta estrategia?
Los ETFs de rentas están ganando popularidad porque pueden encajar en muchas situaciones:
- Si quieres ingresos sin vender tu inversión
Permiten mantener tu dinero invertido mientras recibes flujos periódicos.
- Como alternativa a invertir en vivienda para alquilar
Sin inquilinos, sin problemas derivados, sin gastos inesperados y con liquidez inmediata.
- Si tienes dinero parado y quieres que trabaje
En lugar de esperar solo revalorización, el objetivo es generar flujos mensuales.
- Si te preocupa la volatilidad
No eliminan el riesgo de mercado, pero la estrategia puede aportar cierto carácter defensivo frente a un ETF tradicional.
Un ejemplo real: casi 500 € al mes
Imaginemos una inversión de 80.000 € en el JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JPGI.DE) el 20 de febrero de 2024. Ese día el precio del ETF era de 23,76€.
Dos años después (a 24 de febrero de 2026):
- Valor de la inversión (Precio 23,75€): 79.966 €
- Rentas cobradas: 11.726,81 €
- Ingreso medio mensual: 488,62 €
Es decir, el inversor habría recibido casi 500 € al mes, incluso con un precio del ETF prácticamente sin cambios en ese periodo.
Fuente: Elaboración propia, datos de XTB App y Bloomberg
Cómo invertir en estos ETFs
En la plataforma de XTB puedes acceder a esta gama de ETFs y comprar hasta 100.000 € al mes sin comisión de compraventa*.
Estos son los productos de la gama Premium Income ya disponibles en tu XTB App / xStation:
- JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JGPI.DE)
- JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEIP.DE)
- JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEQP.DE)
- JPM Europe Equity Premium Income Active UCITs ETF (próximamente)
*Si superas ese nivel, solo pagarás un 0,2% (mín. 10 €). Para ETFs cotizados en otras divisas, puede aplicarse un 0,5% como tarifa de cambio de divisa
Conclusión
Los ETFs de generación de rentas están cambiando la forma en la que muchos inversores utilizan la bolsa. Ya no se trata solo de esperar a vender en el futuro, sino de convertir la cartera en una fuente de ingresos periódicos.
Y aunque no eliminan el riesgo de mercado, para muchos inversores representan una pregunta muy interesante:
¿Y si tus inversiones pudieran pagarte una nómina cada mes?
