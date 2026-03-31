La bolsa hoy: ¿por qué retroceden los precios del petróleo?

Los futuros vinculados al S&P 500 suben un 0,8%, mientras que los contratos europeos suman un 0,3%, lo que refleja las crecientes expectativas de los inversores sobre una disminución gradual de las tensiones geopolíticas. El repunte en los mercados asiáticos resultó efímero. El índice MSCI Asia Pacífico finalmente cayó un 1%, encaminándose a su peor desempeño mensual desde octubre de 2008. Las acciones de semiconductores fueron de las más afectadas. Los bonos del Tesoro estadounidense extendieron su repunte, mientras que el dólar se debilitó frente a la mayoría de las divisas del G10.

Los precios del petróleo retroceden

La apertura bursátil apunta al alza mientras que los precios del petróleo bajan después de que The Wall Street Journal informara que Donald Trump había comunicado a sus asesores que podría estar dispuesto a suspender la campaña militar estadounidense contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece en gran medida bloqueado. Sin embargo, el conflicto continúa, y los informes de la noche anterior apuntan a un ataque significativo contra instalaciones subterráneas de almacenamiento de misiles iraníes cerca de Isfahán, seguido de una serie de grandes explosiones.

Tras un mes de conflicto, Irán parece haber asegurado una ventaja estratégica significativa al mantener el control del tráfico a través del estrecho de Ormuz. En marzo, solo unos seis buques diarios transitaron por esta estrecha ruta que conecta el Golfo Pérsico con los mercados globales, en comparación con los aproximadamente 135 diarios en condiciones normales.

Otros mercados

Los precios de los bonos ya recibieron apoyo ayer después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, restara importancia a los riesgos de inflación a corto plazo vinculados al aumento de los costes de la energía.

En el ámbito macroeconómico, los datos del PMI de la Oficina Nacional de Estadística de China mostraron resultados mejores de lo esperado tanto en el sector manufacturero (50,4 frente a 50,1 previsto y 49 anteriormente) como en el no manufacturero (50,1 frente a 49,9 previsto y 49,5 anteriormente). La construcción de viviendas en Japón cayó un -4,9% intermensual frente a un -4,5% previsto y -0,4% anteriormente.