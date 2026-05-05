La bolsa hoy: Retroceso del petróleo y repunte del Bitcoin

Los precios del petróleo retroceden ligeramente tras las subidas de ayer, mientras que los futuros de los índices bursátiles americanos, así como el Bitcoin, se recuperan a pesar de la incertidumbre persistente y las elevadas tensiones en el Golfo Pérsico. La criptomoneda más grande se acerca a los 81.000 dólares, reforzando el optimismo sobre un retorno gradual a la tendencia alcista. Entre los principales datos macroeconómicos de hoy se encuentran los del índice JOLTS y el índice ISM de servicios de EE. UU., ambos previstos para las 15:00 GMT.

Las tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico afectan a la logística y la seguridad del petróleo. Un buque de Maersk con bandera estadounidense salió del Golfo a través del Estrecho de Ormuz bajo escolta militar estadounidense, lo que pone de manifiesto los elevados riesgos operacionales a lo largo de una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Estos acontecimientos apuntan a amenazas tangibles para la continuidad del suministro y a una creciente militarización de la región.

El mercado petrolero está señalando un endurecimiento de las condiciones de suministro en medio del conflicto con Irán. Chevron indica un panorama de suministro cada vez más desfavorable, mientras que las reservas se están agotando, reduciendo la capacidad del mercado para absorber perturbaciones en el suministro. Este entorno favorece una mayor volatilidad en los precios de la energía.

Política monetaria

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) subió los tipos de interés, en línea con las expectativas, endureciendo su política monetaria en respuesta a la persistente inflación y elevando el tipo de interés de referencia del 4,10% al 4,35%.

Resultados corporativos

Palantir superó significativamente las expectativas financieras y elevó sus previsiones. La compañía reportó resultados mejores de lo esperado (BPA de 1,33 dólares frente a la previsión de 1,28 dólares, junto con mayores ingresos y EBITDA), al tiempo que mejoró sus perspectivas para el segundo trimestre y el año completo, particularmente en el segmento comercial de EE. UU. Esto apunta a una demanda sostenida y sólida de soluciones de datos e IA y a una mayor eficiencia operativa. A pesar de ello, las acciones cayeron casi un 3% en las operaciones posteriores al cierre.

Estados Unidos está modificando su postura regulatoria sobre la inteligencia artificial: la administración está considerando introducir mecanismos de supervisión para los modelos de IA antes de su lanzamiento público, incluyendo un posible proceso de revisión formal y la creación de un grupo de trabajo que reúna al gobierno y a las grandes empresas tecnológicas. Esto supone un cambio respecto al enfoque anterior, más permisivo, e introduce un posible factor de riesgo regulatorio para el sector. Antes de la apertura, PayPal y Pfizer presentarán sus resultados, seguidos por AMD tras el cierre.

La Unión Europea está supervisando activamente el desarrollo de la IA y colaborando con el sector privado. El contacto con Anthropic en relación con el proyecto Mythos pone de manifiesto la creciente implicación regulatoria en la IA, lo que podría conducir a una mayor armonización o divergencia regulatoria entre la UE y Estados Unidos.