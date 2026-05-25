El conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue siendo el principal motor de los mercados. El sábado, Trump anunció que el acuerdo para la apertura del Estrecho de Ormuz estaba "en gran parte negociado" y que se anunciaría en breve. Sin embargo, el domingo rectificó su postura, afirmando que no había prisa y que el bloqueo naval se mantendría hasta que el acuerdo se firmara y ratificara.

El secretario de Estado Rubio confirmó que existe una "propuesta sustancial" sobre la reapertura del Estrecho, e hizo hincapié en que se darán todas las oportunidades a la diplomacia antes de considerar otras alternativas. Al mismo tiempo, dos buques metaneros han zarpado del Estrecho de Ormuz con destino a Pakistán y China, y un superpetrolero que transportaba petróleo iraquí para China abandonó el Golfo el sábado tras permanecer varado durante casi tres meses.

Bancos centrales

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, asume el cargo en un contexto de estanflación. Los mercados ya anticipan una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en enero de 2027, lo que supone un giro radical respecto a las expectativas previas al estallido del conflicto (dos recortes en 2026). La confianza del consumidor estadounidense cayó a mínimos históricos en mayo, en un contexto de aumento de los precios del combustible.

Lagarde ha indicado una revisión de las previsiones de inflación del BCE antes de la reunión del 11 de junio. El mercado sigue de cerca si el BCE ajustará su política de tipos de interés ante la crisis energética. El NZIER recomienda que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mantenga los tipos en el 2,25% esta semana (27 de mayo), pero señala que es probable que suban en los próximos trimestres.

El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de cambio USD/CNY en 6,8318, un yuan significativamente más fuerte que las estimaciones del mercado (6,7880), lo que se interpreta como una señal sutil de apoyo a la apreciación de la moneda china. Singapur superó las previsiones de crecimiento del PIB para el primer trimestre, y el banco central local, el MAS, dio señales de una estabilización en la política de tipos de interés, aunque el Ministerio de Comercio advierte de los riesgos procedentes de Oriente Medio.

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Apertura bursátil

El optimismo en los mercados domina el inicio de la semana: los futuros del S&P 500 suben un 0,7%, los del Nasdaq 100 un 1,2% y el oro un 1,4% debido a la depreciación del dólar. El viernes, el Dow Jones cerró en un máximo histórico de 50.579 puntos (+0,58%), el S&P 500 en 7.473 puntos (+0,37%) y el Nasdaq 100 en 26.343 puntos (+0,19%). Por su parte, los futuros europeos abren con subidas en un contexto de mayor apetito por el riesgo.

Hoy los mercados están cerrados en EE. UU. (Día de los Caídos), Reino Unido (Día Festivo de Primavera), Hong Kong y Corea del Sur. Algunas bolsas europeas también celebran el Lunes de Pentecostés (Alemania, Francia, Suiza, Austria), aunque Euronext y Xetra estarán abiertas. La escasa liquidez podría amplificar considerablemente cualquier noticia procedente de Teherán o Washington.

Mercados asiáticos

El Nikkei 225 alcanzó un máximo histórico, superando la barreras de los 65.000 puntos (+2,9%). Esto fue una reacción directa a la caída de los precios del petróleo y al progreso en las negociaciones con Irán. El Taiex de Taiwán también alcanzó un máximo histórico por encima de los 43.000 puntos (+2,91%).

El ASX 200 australiano subió un +0,47%, el CSI 300 chino un +0,91% y el Nifty 50 indio un +1,03%. No hay datos económicos importantes programados para hoy en Asia.

Mercado Forex

El franco suizo (CHF) es, con diferencia, la divisa más fuerte hoy (según el Indicador de Fortalecimiento de Divisas), seguido por la libra esterlina (GBP) y el dólar australiano (AUD) en segundo y tercer lugar, respectivamente. En el otro extremo, el yen japonés (JPY), el dólar estadounidense (USD) y el dólar neozelandés (NZD) son las más débiles, lo que evidencia un claro cambio de las divisas refugio hacia las de mayor riesgo.

El par EUR/USD sube un 0,11% hasta 1,1643, mientras que el GBP/USD sube un 0,26% hasta 1,3486. El USD/JPY se mantiene prácticamente sin cambios en 158,86. El EUR/PLN se mantiene estable en 4,2343, mientras que el USD/PLN baja ligeramente un 0,12% hasta 3,6367; el zloty se aprecia levemente gracias a la depreciación del dólar.

La corona noruega (NOK) y el franco suizo se fortalecen significativamente frente a otras divisas, mientras que el yen japonés (JPY) y la lira turca (TRY) se encuentran bajo presión. El índice USDIDX (índice del dólar) baja un 0,30% hasta 98,93.

Materias primas

El petróleo se desploma, con el barril de Brent bajando un 4,75% hasta los 94,52 $, mientras que el WTI baja un 5,2% hasta los 91 $/barril, sus niveles más bajos en dos semanas. Esta caída es una reacción directa a los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y a las señales de que el estrecho de Ormuz se está desbloqueando físicamente.

Los precios del petróleo se mantienen por encima de los niveles anteriores a la guerra (con un aumento del 30% desde el 28 de febrero), y los expertos advierten que incluso después de la reapertura del estrecho de Ormuz, la cadena de suministro de energía tardará meses en volver a la normalidad; la presión inflacionaria no desaparecerá rápidamente.

El oro sube un 1% hasta los 4.555 dólares por onza, respaldado por la demanda de refugio seguro. La plata sube con mayor fuerza, un 2,7% hasta los 77,60 $ por onza. El gas natural baja un 0,75% hasta los 2,99 $.

Criptomonedas

El Bitcoin sube un 1,7%, hasta los 77.300 dólares. Su comportamiento se alinea con el optimismo generalizado en los mercados, beneficiándose de un dólar más débil y una mejor percepción del mercado. Este movimiento es moderado en comparación con el desempeño de las bolsas asiáticas.