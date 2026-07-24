Las bolsas mundiales viven una jornada de fuertes caídas después de que una combinación de tensiones geopolíticas, nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump, el repunte del petróleo y unos resultados empresariales que aumentan las dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial provocaran un fuerte aumento de la aversión al riesgo. Wall Street registró su peor sesión desde finales de junio y las bolsas asiáticas prolongaron las ventas.

Geopolítica: Irán eleva la tensión y el petróleo vuelve a ser protagonista

La tensión en Oriente Medio continúa aumentando. Irán rechazó la propuesta de alto el fuego impulsada por el primer ministro iraquí y advirtió de represalias contra Tel Aviv en caso de un ataque estadounidense sobre Teherán. Además, los hutíes atacaron dos petroleros saudíes en el Mar Rojo, elevando el riesgo sobre una de las principales rutas comerciales del mundo.

Este escenario impulsó al Brent hasta los 100 dólares por barril, su nivel más alto desde mayo, aumentando las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento económico.

Petróleo por encima de 90 dólares y el bono de EEUU en máximos desde 2025

Las materias primas y la renta fija volvieron a convertirse en uno de los principales focos de atención del mercado. El petróleo Brent superó durante la sesión del jueves la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, alcanzando su nivel más alto desde mayo tras los ataques hutíes contra petroleros saudíes en el Mar Rojo. Aunque posteriormente corrigió parte de las ganancias, el mercado continúa descontando un mayor riesgo sobre la oferta mundial de crudo.

Al mismo tiempo, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años escaló hasta el 4,705%, su nivel más elevado desde enero de 2025. Este movimiento está presionando especialmente a las compañías de crecimiento, ya que un aumento de los tipos de interés eleva la tasa de descuento utilizada para valorar los beneficios futuros.

Los analistas destacan además que el mercado llegó a esta escalada geopolítica con un posicionamiento excesivamente optimista, lo que ha amplificado la reacción ante cualquier noticia negativa relacionada con la oferta energética.

Por su parte, el oro logró mantenerse estable cerca del soporte de los 4.040 dólares por onza, mientras que la plata avanzó más de un 1%, mostrando un comportamiento más sólido pese al incremento de la volatilidad.

Trump intensifica la guerra comercial con nuevos aranceles

La Administración Trump puso en marcha una nueva ronda de aranceles del 10% al 12,5% sobre 60 socios comerciales, sustituyendo los gravámenes temporales anteriores.

Aunque países como Brasil, Australia y Japón criticaron la medida, ninguno anunció represalias inmediatas, manteniendo por ahora el foco del mercado en el posible impacto sobre el crecimiento global.

Wall Street sufre su peor sesión desde junio

Las bolsas estadounidenses cerraron con fuertes descensos.

El Dow Jones perdió más de 500 puntos.

perdió más de 500 puntos. El S&P 500 cayó un 1,2%.

cayó un 1,2%. El Nasdaq cedió un 2,2%.

Tesla registró su peor sesión desde marzo de 2025 con una caída cercana al 15%, mientras que Alphabet perdió un 7% tras anunciar un incremento de sus inversiones en inteligencia artificial. Entre ambas compañías eliminaron alrededor de 500.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

Asia amplía las pérdidas con la tecnología como principal lastre

Las ventas continuaron durante la sesión asiática.cEl Nikkei llegó a caer cerca de un 3%, mientras que el Kospi perdió más de un 5%, obligando incluso a activar el mecanismo de suspensión temporal de negociación ('sidecar').

Las compañías tecnológicas también registraron fuertes descensos, destacando SK Hynix, Samsung y SoftBank.

Bonos, dólar y materias primas centran la atención del mercado

El rendimiento del bono estadounidense a diez años alcanzó el 4,70%, su nivel más elevado desde enero de 2025, reforzando la presión sobre los activos de riesgo.

Mientras tanto:

El dólar se mantiene firme.

El yen continúa cerca de mínimos de cuatro décadas.

El oro permanece estable alrededor de los 4.040 dólares.

La plata logra avanzar ligeramente pese al incremento de la volatilidad.

Empresas: Volkswagen decepciona mientras Intel y Oracle sorprenden al alza

Volkswagen redujo sus previsiones tras presentar unos resultados inferiores a lo esperado y anticipar una caída de ingresos para 2026.

Por el contrario, Intel presentó el mayor crecimiento de ventas en quince años y Oracle avanzó tras anunciar un importante contrato con el Pentágono. SAP también cotiza con avances en el premercado gracias al fuerte crecimiento de su negocio en la nube.

¿Qué vigilarán hoy los mercados?

Los inversores seguirán muy pendientes de tres factores que pueden marcar la evolución de las bolsas durante las próximas sesiones: