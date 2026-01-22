- La Corte Suprema parece inclinada a mantener a Lisa Cook en la Reserva Federal
- Los mercados asiáticos suben impulsados por el optimismo de la IA
- Japón reduce significativamente su déficit comercial
- Las criptomonedas presentan un comportamiento mixto
- La Corte Suprema parece inclinada a mantener a Lisa Cook en la Reserva Federal
- Los mercados asiáticos suben impulsados por el optimismo de la IA
- Japón reduce significativamente su déficit comercial
- Las criptomonedas presentan un comportamiento mixto
Los futuros de los índices estadounidenses cotizan con sesgo alcista después de que Donald Trump anunciara en redes sociales que se había alcanzado un acuerdo sobre Groenlandia y, en general, sobre los problemas del Ártico en el marco de la OTAN. El presidente estadounidense también descartó los aranceles previstos para determinados países europeos.
Es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos rechace la solicitud de Trump de destituir inmediatamente a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, según declaraciones de varios jueces que citan la independencia del banco central y las consecuencias económicas negativas.
Los mercados asiáticos cotizan mayoritariamente al alza, tras el repunte de los futuros de Wall Street y la mejora de la confianza tras la distensión entre Estados Unidos y Groenlandia. Corea del Sur fue la que registró el mejor rendimiento: el KOSPI sube un 0,87% impulsado por las acciones relacionadas con la IA (Samsung y SK Hynix: aproximadamente +2%). El japonés SoftBank también avanza gracias al optimismo sobre la IA (alrededor de +11%). El Nikkei 225 crece un 1,76% antes de la decisión del Banco de Japón (BoJ) de mañana.
Informes económicos
Los datos laborales australianos superaron las expectativas, probablemente debido a efectos estacionales como la mayor demanda laboral relacionada con las vacaciones. En diciembre, el empleo aumentó en 65.200 puestos (pronóstico: 28.300), mientras que la cifra de noviembre se revisó a la baja de -21.300 a -28.700. La tasa de desempleo bajó del 4,3% al 4,1%, lo que indica una contracción del mercado laboral.
El déficit comercial de Japón se redujo aproximadamente un 52% en 2025, hasta los 2,65 billones de yenes, principalmente gracias al crecimiento récord de las exportaciones impulsado por los envíos de semiconductores y productos electrónicos a otros países asiáticos. Los déficits con Europa y China se ampliaron.
Otros mercados
En el mercado Forex destacan las divisas de las Antípodas, que se aprecian gracias a la mejora del apetito por el riesgo y los datos del mercado laboral australiano, que refuerzan una perspectiva de política monetaria restrictiva. El AUD/USD avanza un 0,65%, superando el nivel psicológico de 0,68. El NZD/USD avanza un modesto 0,25%. El yen vuelve a ser la divisa más débil del G10, con una corrección de alrededor del 0,3% frente al dólar y el euro. El EUR/USD se mantiene estable cerca de 1,169.
El precio del oro cotiza plano en los 4.830 dólares tras aliviarse las tensiones entre EE. UU. y Europa. Por su parte, la plata recupera las caídas de ayer y se apunta un 1,3% de subida para volver a superar los 94 dólares.
El crudo Brent y el WTI caen alrededor de un 0,2% en lo que supone una menor volatilidad. Al mismo tiempo, el sentimiento sobre las criptomonedas es mixto. El Bitcoin repunta un 0,4% hasta los 90.000 dólares mientras que Ethereum cotiza plano. Las criptomonedas más pequeñas fluctúan en números rojos (TRUMP: -1%, Ripple: -0,5%).
Resumen diario: Locura de metales preciosos, la plata supera los $101 y sube un 5%
El Ibex 35 se tiñe de rojo
El precio de la plata rompe los 100 dólares. ¿Punto de inflexión en los mercados de materias primas? 🚨
El Nasdaq 100 sube ligeramente
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.