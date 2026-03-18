- Irán amenaza con atacar refinerías de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar.
- ¿Qué impacto pueden tener los ataques a refinerías?
- Irán amenaza con atacar refinerías de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar.
- ¿Qué impacto pueden tener los ataques a refinerías?
El precio del petróleo vuelve a dispararse y se anota subidas de más de un 5% en la jornada después de que las tensiones en Oriente Medio se hayan intensificado. La clave de esta subida es la amenaza de Irán: ataque a las refinerías de los países vecinos.
Irán amenaza con atacar refinerías
Irán podría pasar a otra fase más agresiva de ataques en el que el objetivo no sean bases militares, sino infraestructura energética. En concreto, Irán ha amenazado con lanzar un ataque en las próximas horasa sobre las principales refinerías de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar. De hecho, algunos medios ya informan de que esas instalaciones se están evacuando para evitar el daño humano.
Las refinerías que pueden ser objeto de ataque operan casi 1,2 millones de barriles de petróleo diario, por lo que el ataque haría bastante daño dada la situación actual. Además, la diferencia de los ataques a las refinerías o el bloqueo propiamente dicho es el daño a medio y largo plazo. Es decir, el bloqueo en el estrecho de Ormuz restringe la oferta en el corto plazo y una vez se dejen de atacar buques, el tráfico continuará con normalidad. Todo lo contrario de un ataque a una refinería.
¿Qué impacto pueden tener los ataques a refinerías?
El ataque a una refinería supone dañar las instalaciones y aunque acabe el conflicto existe la posibilidad de que la producción no se restablezca. Este punto es importante porque el problema actual es de tránsito de petróleo, pero si pasa a ser un problema de producción los precios del petróleo podrían mantenerse altos incluso aunque se acabe la guerra. Si esta situación se materializa, veríamos mayor inflación y menor crecimiento de la economía mundial, dada la dependencia del comercio mundial. Aunque vivimos unos años en los que el proteccionismo está cogiendo de nuevo protagonismo, la realidad es que la interdependencia dentro de la economía es muy alta y ningún país es autosuficiente. En principio, parece que los ataques a las infraestructuras energéticas están siendo moderados y las consecuencias a medio y largo plazo no serán tan perjudiciales. Esto sigue dejando un escenario en el que en el momento en el que el estrecho de Ormuz se desbloquee, la economía volverá a la normalidad.
De momento, estas amenazas lo que han provocado son repuntes del precio del petróleo y caídas en la renta variable. Europa se encontraba esta mañana en verde, pero a medida que entraba la tarde se ha dado la vuelta, mientras que los índices de Wall Street se anotan caídas de más de medio punto porcentual.
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