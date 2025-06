Grifols habría pagado más a Scranton que a otros proveedores

Las dudas sobre Grifols (GRF.ES) continúan. La farmacéutica española no está exenta de polémicas y tras la guerra desatada contra Gotham, ahora llega el turno a las explicaciones sobre Scranton Enterprises, uno de los principales accionistas de la compañía. Un informe de Bloomberg ha puesto sobre la mesa las dudas sobre las prácticas de contratación de Grifols. Aparentemente, la farmacéutica habría pagado hasta un 39% más por plasma a Scraton que a otros proveedores. ¿Vuelven los fantasmas del caso Gotham? Bloomberg incide en las cuentas de Grifols En concreto, las informaciones recogidas por Bloomberg apuntan a que Grifols habría pagado entre un 2% y un 39% más anualmente a Scranton que a otros proveedores durante un periodo de cinco años, tal y como recoge un documento presentado durante el caso judicial contra Gotham City Research. Además, la farmacéutica española también habría acordado pagar un margen fijo del 16,5% sobre los costes, según detalla el medio estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta información vuelve a agitar las dudas sobre la gobernanza de la farmacéutica, que el año pasado se vio envuelta en el polémico caso Gotham tras ser acusada de haber falseado su contabilidad y engañar a sus inversores. En el centro del ataque de Gotham estaba, precisamente, la relación de Grifols con Scranton, holding propiedad de la familia Grifols con la que la farmacéutica firmó en 2018 un acuerdo por 30 años para adquirir plasma a dos de sus compañías: Haema y BPC. Scranton. El acuerdo, no obstante, no especificaba cómo se fijarían los precios. Además, y tal y como reflejan los documentos presentados por la propia Grifols durante el litigio, en 2019 la compañía habría pedido expresamente a la CNMV que no revelase el acuerdo de precios de este acuerdo, aunque desde Bloomberg señalan que la farmacéutica ha negado haber hecho esta petición. El medio también señala que en los documentos del litigio se recoge que Grifols habría aprobado el acuerdo de forma unánime por miembros de la farmacéutica que no tenían vinculación con Scranton. Al calor de las publicaciones, desde Bloomberg señalan que los representantes de Scranton no han respondido a sus llamadas y correos, y que desde Gotham han declinado hacer comentarios. Las acciones de Grifols, por su parte, están cotizando hoy en negativo, con una caída aproximada del 0,80%. El conflicto entre Grifols y Gotham Las dudas sobre las cuentas de Grifols surgieron en 2024, a raíz de un informe presentado por la firma de análisis Gotham City Research en el que se acusaba a la farmacéutica española de manipular sus cuentas y llevar a cabo prácticas poco éticas. Esta acusación, si bien la farmacéutica rechazó, llegando incluso a demandar a la firma, se tradujo en una gran crisis reputacional para Grifols, que a lo largo del año pasado llegó a anotarse importantes caídas en su cotización, y en una multa de 400 millones de euros por ofrecer información inexacta impuesta por la CNMV, quien también abrió un expediente sancionador a la propia Gotham por una posible manipulación de mercado. Pero la historia no acaba ahí. Y es que tras las graves fluctuaciones registradas a lo largo del año pasado, Scranton ha denunciado en un escrito presentado ante la Audiencia Nacional que Gotham podría haber incurrido en manipulación informativa del mercado. El objetivo de la compañía es demostrar que Gotham City se benefició de las caídas que firmaron las acciones de Grifols tras su propio informe a través de manipulaciones como su título, que hacía referencia que podía crear confusión. Esta denuncia llega semanas después de que un Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York rechazase la petición de Gotham City de archivar la denuncia por difamación presentada a principios del año pasado por la farmacéutica, al considerar que existen suficientes indicios como para continuar el caso. El caso, no obstante, resulta complejo, ya que el propio Gotham City es un fondo de carácter bajista, lo que implica que se beneficia por tomar posiciones cortas de las compañías sobre las que realizan reportes. Además, la firma americana es conocida por haberse enriquecido gracias a sus posiciones cortas sobre las empresas sobre las que ha realizado informes devastadores, como por ejemplo el caso de Gowex. Si bien existen dudas claras sobre una posible manipulación o malinterpretación de las cuentas de Grifols por parte de Gotham, resulta difícil esclarecer los matices del conflicto. En este sentido, es probable que el informe de Gotham combine ambos elementos y carezca de precisión en algunos de sus análisis, del mismo modo que la compañía no ha ofrecido la transparencia que se espera de una empresa cotizada en la presentación de sus resultados. Las acciones de Grifols suben un 6,8% en este 2025.



