La confianza del consumidor cae en Alemania y Francia ante el aumento de los precios de la energía

El índice de sentimiento del consumidor GfK cayó a -28 frente a las expectativas de -27,4 y el -24,7 previo, señalando un deterioro en las condiciones de compra de los hogares. Se espera que la confianza del consumidor alemán se debilite de cara a abril, ya que los hogares anticipan precios de la energía más altos impulsados por la guerra en Irán, lo que podría aumentar la inflación y lastrar la frágil recuperación económica de Alemania. El índice de sentimiento del consumidor, publicado por GfK y el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg (NIM), cayó 3,2 puntos hasta -28,0 para abril.

publicado por GfK y el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg (NIM), cayó 3,2 puntos hasta -28,0 para abril. Los analistas encuestados por Reuters esperaban un descenso menor, hasta -27,0 puntos. Las expectativas de ingresos de los consumidores cayeron a territorio negativo ante el temor de que la inflación erosione el poder adquisitivo.

hasta -27,0 puntos. Las expectativas de ingresos de los consumidores cayeron a territorio negativo ante el temor de que la inflación erosione el poder adquisitivo. Las expectativas económicas también descendieron, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 2022.

La encuesta indica que muchos consumidores temen que la cautelosa recuperación de la economía alemana pueda sufrir un retroceso significativo, especialmente si el conflicto persiste.

Según un estudio reciente del NIM, el 60% de los alemanes espera que los precios del petróleo, gas y combustibles se mantengan elevados a largo plazo, lo que afecta negativamente al sentimiento del consumidor, afirmó Rolf Buerkl, jefe de clima del consumidor en NIM. En Francia, el indicador del clima empresarial se mantuvo sin cambios respecto a la lectura anterior en 97, frente a expectativas de 96; sin embargo, en el sector manufacturero cayó a 99 frente a 101 esperados y 102 previos, mientras que la confianza del consumidor descendió a 89 desde 91 anteriormente. Fuente: xStation5

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