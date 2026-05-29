La fiesta global de los mercados financieros continúa

Los mercados despiden una semana de récords con el optimismo volviendo a imponerse entre los inversores. La mejora del escenario geopolítico en Oriente Medio y la fortaleza de la inteligencia artificial han permitido a las bolsas mundiales seguir escalando posiciones hasta marcar nuevos máximos históricos. La caída del petróleo y la relajación de las rentabilidades de la deuda han contribuido además a reforzar el apetito por el riesgo.

Turismo y banca lideran al Ibex 35

En este contexto, el Ibex 35 ha cerrado la semana cerca de los 18.400 puntos, apoyado principalmente por los valores vinculados al turismo y al sector financiero. Amadeus ha destacado entre los mejores valores de la sesión tras presentar unas cifras que vuelven a poner de manifiesto la solidez de su negocio. La compañía continúa aumentando ingresos, beneficios y generación de caja, demostrando que su modelo va mucho más allá de la evolución puntual del tráfico aéreo gracias al peso cada vez mayor de sus soluciones tecnológicas para la industria turística.

La cara opuesta la han protagonizado algunos de los sectores tradicionalmente más defensivos. Naturgy ha figurado entre los valores más bajistas de la jornada, culminando una semana marcada por la incertidumbre generada tras los últimos movimientos accionariales y corporativos, que han elevado la volatilidad sobre el valor.

La inflación europea vuelve al centro del debate

En el apartado macroeconómico, las cifras preliminares de inflación publicadas en la Eurozona han vuelto a situar los precios en el centro del debate. En España, la inflación se mantuvo en el 3,2%, aunque la subyacente mostró una nueva aceleración. Francia registró una tasa del 2,4%, mientras que Italia alcanzó también el 3,2%. La energía sigue siendo uno de los principales factores de presión sobre los precios, recordando que la batalla contra la inflación todavía no está completamente ganada y que el BCE deberá seguir vigilando de cerca la evolución de los datos antes de tomar nuevas decisiones.

En Estados Unidos, el S&P 500 acumula ya una subida cercana al 20% desde los mínimos provocados por la guerra y encadena nueve semanas consecutivas de avances, la racha más larga desde 2023. Desde la Segunda Guerra Mundial, solo cuatro de las once ocasiones en las que el índice logró una secuencia similar consiguieron extender las subidas durante una décima semana consecutiva, una muestra del extraordinario momento que atraviesa la renta variable estadounidense. Históricamente, este tipo de rachas no son habituales y reflejan el fuerte respaldo que siguen recibiendo las bolsas estadounidenses por parte de los inversores, impulsadas tanto por la inteligencia artificial como por unos resultados empresariales que continúan sorprendiendo positivamente.

En el mercado de materias primas, el petróleo prolongó su corrección después de conocerse los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para ampliar el alto el fuego y abrir una nueva fase de negociación. Este escenario ha permitido reducir parte de la prima de riesgo geopolítica acumulada durante los últimos meses. Por su parte, el oro y la plata consolidan posiciones tras sus recientes subidas, apoyados por un dólar más débil y unos rendimientos de los bonos menos exigentes, factores que siguen favoreciendo su atractivo como activos de inversión a largo plazo.