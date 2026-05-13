🔎 La crisis de oferta de petróleo puede ser más profunda de lo esperado

Los precios del petróleo siguen siendo muy sensibles a la situación en Oriente Medio, con el Brent y el WTI manteniéndose en torno a los 100 USD por barril a pesar de un ligero retroceso en lo que llevamos de sesión. El mercado continúa respaldado por las continuas perturbaciones en torno al Estrecho de Ormuz, donde el bloqueo sigue restringiendo una parte significativa del suministro mundial. Los precios comenzaron a bajar tras tres días consecutivos de subidas, mientras los inversores buscan mayor claridad sobre el frágil alto el fuego y la próxima cumbre Trump-Xi en China.

Las últimas previsiones de la EIA apuntan a una crisis de suministro mucho más profunda y duradera de lo previsto. La agencia ahora supone que el Estrecho de Ormuz permanecerá prácticamente cerrado hasta finales de mayo, con pérdidas de suministro de petróleo en Oriente Medio que alcanzarán un máximo de alrededor de 10,8 millones de barriles diarios este mes. Como resultado, se espera que las reservas mundiales disminuyan en 2,6 millones de barriles diarios este año, una reducción significativamente mayor que la prevista en las previsiones anteriores. La EIA prevé que el precio del Brent se sitúe en un promedio de alrededor de 106 dólares por barril en mayo y junio, antes de descender hacia los 89 dólares en el cuarto trimestre, a medida que la producción regional se recupere gradualmente. Al mismo tiempo, la agencia advierte que, si las interrupciones persisten durante un mes más, los precios podrían aumentar temporalmente otros 20 dólares por barril.

Asimismo, los altos precios están afectando cada vez más las perspectivas de la demanda. La EIA redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo a tan solo 200.000 barriles diarios este año, desde los 600.000 anteriores, debido a la caída de la demanda provocada por los elevados costes energéticos. El encarecimiento del combustible ya se está traduciendo en una mayor preocupación por la inflación, lo que complica las perspectivas para los consumidores, los bancos centrales y la economía estadounidense.

Precio del barril de West Texas

Fuente : Plataforma de XTB