- El precio del petróleo Brent se mantiene entre los 94 y los 95 dólares
- El petróleo ha vuelto a caer hacia el límite inferior de un canal de precios cada vez más claro, que se extiende entre 115 y 86 dólares
- Las esperanzas de una desescalada en Líbano y las declaraciones de Donald Trump impactan en el crudo
- El precio del petróleo Brent se mantiene entre los 94 y los 95 dólares
- El petróleo ha vuelto a caer hacia el límite inferior de un canal de precios cada vez más claro, que se extiende entre 115 y 86 dólares
- Las esperanzas de una desescalada en Líbano y las declaraciones de Donald Trump impactan en el crudo
Los precios del petróleo cayeron el martes, devolviendo parte de las subidas previas. Al inicio de la sesión estadounidense, el Brent se movía en un rango estrecho entre 94 y 95 dólares.
El mercado descuenta escenarios de caídas
El retroceso respondió a las esperanzas de una desescalada limitada en Líbano y a las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que un acuerdo con Irán podría alcanzarse en la próxima semana. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense reconoció que habían surgido complicaciones en las conversaciones, sin ofrecer detalles.
El mercado petrolero sigue siendo extremadamente sensible a cualquier mensaje relacionado con Irán, especialmente cuando la información no puede verificarse de inmediato. Incluso una desescalada completa y repentina no eliminaría el riesgo estructural de oferta que mantiene los precios elevados.
Aun así, el mercado continúa decidido a descontar escenarios de caída del petróleo.
¿Prohibirá Estados Unidos las exportaciones de crudo?
Un elemento adicional de incertidumbre es el posible regreso del debate político en Estados Unidos sobre prohibir las exportaciones de crudo o productos refinados. Según Barclays, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, este tema podría aparecer con más frecuencia en el debate público, aunque la administración Trump siga oponiéndose a esa medida.
Para Barclays, una prohibición de exportaciones sería más dañina para el mercado energético que un petróleo a 100 dólares, ya que afectaría directamente a las refinerías y a la infraestructura energética.
Gráfico del petróleo
El petróleo ha vuelto a caer hacia el límite inferior de un canal de precios cada vez más claro, que se extiende entre 115 y 86 dólares. Las medias móviles exponenciales siguen indicando impulso alcista, mientras que el RSI se mantiene alrededor de 43.
La EMA100 volvió a actuar como soporte sólido, deteniendo la caída claramente por encima del 61,8% de Fibonacci. Un mínimo formado por encima del suelo de mediados de abril sugiere que, técnicamente, la tensión es mayor de lo que podría parecer a simple vista.
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